Logo
Large banner

Dobro se zatreslo na Kritu! Zemljotres jačine 5,7 stepeni pogodio ostrvo

Autor:

ATV
24.04.2026 08:21

Komentari:

0
Добро се затресло на Криту! Земљотрес јачине 5,7 степени погодио острво
Foto: Pixabay

Zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio je rano jutros ostrvo Krit, saopštili su lokalni mediji.

Epicentar zemljotresa bio je u morskom području u blizini Gudure u oblasti Lasiti, saopštio je Geodinamski institut.

Potres se dogodio oko 6.20 časova, a žarište je locirano na dubini između pet i 9,7 kilometara.

Predsjednik Organizacije za planiranje i zaštitu od zemljotresa Eftimios Lekas rekao je za portal ERT da je riječ o potresu koji se široko osjetio na Kritu, kao i na ostrvima Kasos i Karpatos, dodajući da se još čekaju precizni podaci.

Zamjenik guvernera Lasitija Janis Andrulakis naveo je da je zemljotres trajao duže i da se osjetio širom istočnog dijela ostrva, od Sitije do Irakliona, zbog čega je civilna zaštita stavljena u pripravnost.

Prema izvještajima, nema prijavljene materijalne štete, dok je zabilježen niz slabijih naknadnih potresa.

Očevici su naveli da je zemljotres dugo trajao, da ih je probudio i da se pomjerao nameštaj, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zemljotres

Krit

Komentari (0)
Large banner

Small banner