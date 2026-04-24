Dobro se zatreslo na Kritu! Zemljotres jačine 5,7 stepeni pogodio ostrvo

Zemljotres jačine 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio je rano jutros ostrvo Krit, saopštili su lokalni mediji.
Epicentar zemljotresa bio je u morskom području u blizini Gudure u oblasti Lasiti, saopštio je Geodinamski institut.
Potres se dogodio oko 6.20 časova, a žarište je locirano na dubini između pet i 9,7 kilometara.
Predsjednik Organizacije za planiranje i zaštitu od zemljotresa Eftimios Lekas rekao je za portal ERT da je riječ o potresu koji se široko osjetio na Kritu, kao i na ostrvima Kasos i Karpatos, dodajući da se još čekaju precizni podaci.
Zamjenik guvernera Lasitija Janis Andrulakis naveo je da je zemljotres trajao duže i da se osjetio širom istočnog dijela ostrva, od Sitije do Irakliona, zbog čega je civilna zaštita stavljena u pripravnost.
Prema izvještajima, nema prijavljene materijalne štete, dok je zabilježen niz slabijih naknadnih potresa.
Očevici su naveli da je zemljotres dugo trajao, da ih je probudio i da se pomjerao nameštaj, prenosi Tanjug.
