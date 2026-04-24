Dobro se zatreslo na Kritu! Zemljotres jačine 5,7 stepeni pogodio ostrvo

Epicentar zemljotresa bio je u morskom području u blizini Gudure u oblasti Lasiti, saopštio je Geodinamski institut.

Potres se dogodio oko 6.20 časova, a žarište je locirano na dubini između pet i 9,7 kilometara.

Predsjednik Organizacije za planiranje i zaštitu od zemljotresa Eftimios Lekas rekao je za portal ERT da je riječ o potresu koji se široko osjetio na Kritu, kao i na ostrvima Kasos i Karpatos, dodajući da se još čekaju precizni podaci.

Zamjenik guvernera Lasitija Janis Andrulakis naveo je da je zemljotres trajao duže i da se osjetio širom istočnog dijela ostrva, od Sitije do Irakliona, zbog čega je civilna zaštita stavljena u pripravnost.

Prema izvještajima, nema prijavljene materijalne štete, dok je zabilježen niz slabijih naknadnih potresa.

Očevici su naveli da je zemljotres dugo trajao, da ih je probudio i da se pomjerao nameštaj, prenosi Tanjug.