Talasi stigli do obale Japana, zabilježene prve žrtve razornog zemljotresa

Japan je pogodio žestok zemljotres, koji je doveo i do cunamija. Prvi talasi već su počeli da udaraju obalu Japana, a najveći do sada zabeležen je visine 80 cm, prema podacima japanske meteorološke agencije.
Prijavljene su prve žrtve i materijalna šteta.
Zemljotres jačine 7,3 stepena pogodio Japan, postoji opasnost od cunamija
Prvi snimak zemljotresa pojavljuje se na društvenim mrežama. Ovaj prikazuje ljuljanje poslovne zgrade u Tokiju.
Gdje su talasi do sada zabilježeni
Prvi talasi su počeli da pogađaju obalu Japana, a najveći zabilježeni do sada je bio 80 cm, prema podacima Japanske meteorološke agencije. Agencija je ranije upozorila da bi talasi mogli dostići visinu i do 3 metra.
Kuji, prefektura Ivate, 80 cm
Mijako, prefektura Ivate, 40 cm
Hačinohe, prefektura Aomori, 30 cm
Urakava, prefektura Hokaido, 20 cm
Nuklearna elektrana Onagava provjerava se kako bi se utvrdio uticaj potresa i cunamija. Oko 11 sati po našem vremenu, prvi talasi cunamija stigli su do obala Japana. Japanska meteorološka agencija predviđa da će talasi cunamija do tri metra dosegnuti pacifičku obalu prefektura Hokaido i Ivate.
🇯🇵 Earthquakes have struck Hokkaido, Aomori, and Iwate in Japan, with a tsunami warning currently in effect. — Visegrád 24 (@visegrad24) April 20, 2026
Fishing vessels are evacuating offshore.
A 7.4 magnitude quake occurred offshore at a depth of 10 km, with a tsunami warning of 3m for Iwate and Hokkaido. pic.twitter.com/NWdExi4sz1
Japanska premijerka osnovala je hitnu radnu grupu zbog snažnog zemljotresa koji je pogodio zemlju. Sanae Takiči, koja je postala prva žena na čelu zemlje u oktobru prošle godine, takođe je ponovila poziv stanovnicima pogođenih područja da se evakuišu, rekavši u onlajn objavi:
"Trenutno smo dobili izvještaj da se 'ljudska i materijalna šteta trenutno potvrđuje', ali od sada ćemo dobijati detaljne izveštaje i baviti se reagovanjem na katastrofu."
(Mondo)
