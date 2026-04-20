Talasi stigli do obale Japana, zabilježene prve žrtve razornog zemljotresa

Japan je pogodio žestok zemljotres, koji je doveo i do cunamija. Prvi talasi već su počeli da udaraju obalu Japana, a najveći do sada zabeležen je visine 80 cm, prema podacima japanske meteorološke agencije.

Prijavljene su prve žrtve i materijalna šteta.

Svijet Zemljotres jačine 7,3 stepena pogodio Japan, postoji opasnost od cunamija

Prvi snimak zemljotresa

Prvi snimak zemljotresa pojavljuje se na društvenim mrežama. Ovaj prikazuje ljuljanje poslovne zgrade u Tokiju.

Gdje su talasi do sada zabilježeni

Prvi talasi su počeli da pogađaju obalu Japana, a najveći zabilježeni do sada je bio 80 cm, prema podacima Japanske meteorološke agencije. Agencija je ranije upozorila da bi talasi mogli dostići visinu i do 3 metra.

Evo gdje su talasi do sada zabeleženi:

Kuji, prefektura Ivate, 80 cm

Mijako, prefektura Ivate, 40 cm

Hačinohe, prefektura Aomori, 30 cm

Urakava, prefektura Hokaido, 20 cm

Ugrožena nuklearna elektrana

Nuklearna elektrana Onagava provjerava se kako bi se utvrdio uticaj potresa i cunamija. Oko 11 sati po našem vremenu, prvi talasi cunamija stigli su do obala Japana. Japanska meteorološka agencija predviđa da će talasi cunamija do tri metra dosegnuti pacifičku obalu prefektura Hokaido i Ivate.

🇯🇵 Earthquakes have struck Hokkaido, Aomori, and Iwate in Japan, with a tsunami warning currently in effect.



Fishing vessels are evacuating offshore.



A 7.4 magnitude quake occurred offshore at a depth of 10 km, with a tsunami warning of 3m for Iwate and Hokkaido. pic.twitter.com/NWdExi4sz1 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 20, 2026

Prijavljene žrtve i materijalna šteta

Japanska premijerka osnovala je hitnu radnu grupu zbog snažnog zemljotresa koji je pogodio zemlju. Sanae Takiči, koja je postala prva žena na čelu zemlje u oktobru prošle godine, takođe je ponovila poziv stanovnicima pogođenih područja da se evakuišu, rekavši u onlajn objavi:

"Trenutno smo dobili izvještaj da se 'ljudska i materijalna šteta trenutno potvrđuje', ali od sada ćemo dobijati detaljne izveštaje i baviti se reagovanjem na katastrofu."

(Mondo)