Iran neće učestvovati u drugom krugu pregovora sa SAD jer je Vašington "kontinuirano kršio svoje obaveze i ponašao se nerazumno" tokom prethodnih razgovora i prekida vatre, saopšteno je iz kancelarije predsjednika Masuda Pezeškijana.

SAD su "jasno prekršile" sporazum o prekidu vatre "provokativnim i nezakonitim radnjama", navedeno je u saopštenju objavljenom nakon Pezeškijanovog telefonskog razgovora sa pakistanskim premijerom Šahbazom Šarifom.

"Takve akcije, zajedno sa prijetećom retorikom američkih zvaničnika protiv Irana, samo dovode do rasta nepovjerenja u ozbiljnost SAD i otkrivaju više nego ikad da Sjedinjene Države žele da ponove prethodne obrasce i izdaju diplomatiju", dodaje se u saopštenju, koje su prenijeli iranski mediji.

Šarif je ranije rekao da su on i Pezeškijan vodili "topao i srdačan" razgovor o situaciji na Bliskom istoku.