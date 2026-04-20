Logo
Large banner

"Iran neće učestvovati u drugom krugu pregovora"

Autor:

ATV
20.04.2026 09:26

Komentari:

0
Брод за превоз расутих терета усидрен у Ормуском мореузу, субота, 18. април 2026.
Foto: Tanjug/AP

Iran neće učestvovati u drugom krugu pregovora sa SAD jer je Vašington "kontinuirano kršio svoje obaveze i ponašao se nerazumno" tokom prethodnih razgovora i prekida vatre, saopšteno je iz kancelarije predsjednika Masuda Pezeškijana.

SAD su "jasno prekršile" sporazum o prekidu vatre "provokativnim i nezakonitim radnjama", navedeno je u saopštenju objavljenom nakon Pezeškijanovog telefonskog razgovora sa pakistanskim premijerom Šahbazom Šarifom.

"Takve akcije, zajedno sa prijetećom retorikom američkih zvaničnika protiv Irana, samo dovode do rasta nepovjerenja u ozbiljnost SAD i otkrivaju više nego ikad da Sjedinjene Države žele da ponove prethodne obrasce i izdaju diplomatiju", dodaje se u saopštenju, koje su prenijeli iranski mediji.

Šarif je ranije rekao da su on i Pezeškijan vodili "topao i srdačan" razgovor o situaciji na Bliskom istoku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Masud Pezeškijan

Amerika

Ormuski moreuz

Vašington

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ватрогасци, пожар

Svijet

Veliki požar u Gracu: Plamen gutao stambenu zgradu, odjekivale detonacije

2 h

0
Румен Радев на конференцији за медије

Svijet

CIK Bugarske objavila rezultate: Radevu preko 44 odsto glasova

4 h

0
Амерички хеликоптер из којег се спуштају маринци који су заузели ирански брод

Svijet

Amerikanci objavili snimak: Evo kako su zauzeli iranski brod

4 h

0
Кућа у Луизијани у којој је убијено осморо дјеце

Svijet

Identifikovan napadač koji je ubio osmoro djece

4 h

0

  • Najnovije

11

56

Radost i ponos: Narodna skupština zasijala u bojama trobojke

11

55

Nova tragedija u Srpskoj: Motociklista poginuo kod Prnjavora

11

51

Zavodi na svakom koraku: Nemirne grudi su opet njen glavni adut

11

51

Skandal u Drugoj ligi FBiH: Utakmica prekinuta poslije samo 3 minute igre

11

33

Premije za mlijeko: Ministarstvo isplatilo više od 3 miliona maraka

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner