CIK Bugarske objavila rezultate: Radevu preko 44 odsto glasova

20.04.2026 07:59

Румен Радев на конференцији за медије
Foto: Tanjug / AP / Valentina Petrova

Bugarska Centralna izborna komisija (CIK) objavila je na svojoj internet stranici privremene rezultate sa 60,7 odsto obrađenih rezultata izbora, prema kojima je "Progresivna Bugarska" bivšeg bugarskog predsjednika Rumena Radeva osvojila najviše glasova, odnosno 44,48 odsto glasova birača.

Koalicija "Nastavljamo promjene - Demokratska Bugarska" (PP - DB) osvojila je 14 odsto glasova birača, dok je koalicija GERB-SDS bivšeg premijera u tri mandata Bojka Borisova na trećem mjestu sa 13,1 odsto glasova birača.

Pokret "Vazraždane" (Ponovno rođenje) dobio je 4,5 odsto glasova a Pokret za prava i slobode (PPR) je osvojio 5,38 odsto glasova.

Prema Izbornom zakoniku, CIK mora da objavi broj osvojenih glasova i primljene glasove i raspodjelu mandata među strankama i koalicijama najkasnije četiri dana nakon dana izbora, a imena izabranih poslanika najkasnije sedam dana nakon dana izbora, navodi Tanjug.

U Bugarskoj su juče održani osmi izbori za Narodnu skupštinu od 2021. godine.

Na vanrednim parlamentarnim izborima 34.742 građana je glasalo za "ne podržavam nikoga", a taj odgovor dobio je veću podršku građana od 15 partija koje su učestvovale na izborima, i koje nisu prešle cenzus.

