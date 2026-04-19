Izbori u Bugarskoj, favorit zagovara jačanje odnosa s Rusijom

Bugari danas izlaze na osme parlamentarne izbore u pet godina, a očekuje se da će koalicija bivšeg predsjednika Rumena Radeva pobijediti zahvaljujući obećanju borbe protiv korupcije. Ta najsiromašnija članica Evropske unije u političkoj je krizi od 2021, kada su veliki antikorupcijski protesti srušili konzervativnu vladu dugogodišnjeg čelnika Bojka Borisova.

Radev, bivši general vazduhoplovstva koji se zalaže za obnovu veza s Rusijom i kritikuje slanje vojne pomoći Ukrajini, bio je predsjednik te balkanske države devet godina. Odstupio je s dužnosti u januaru kako bi predvodio novoosnovanu lijevo-centrističku grupaciju Progresivna Bugarska, a ankete uoči glasanja sugerisale su da bi taj blok mogao osvojiti oko 35 odsto glasova.

Radev je rekao da želi osloboditi zemlju njenog „oligarhijskog modela upravljanja“ i podržao je antikorupcijske proteste krajem 2025. koji su srušili vladu uz podršku konzervativaca, prenosi Hina.

Borisovljeva stranka bi trebalo da završi na drugom mjestu

„Radevljev cilj je da Bugarska ima budućnost. Došli smo do tačke u kojoj dovodimo u pitanje samu budućnost vlastite zemlje“, rekao je Lazar Lazarov, 28-godišnji profesor filozofije, za AFP na Radevljevom posljednjem predizbornom skupu u Sofiji ranije ove sedmice.

„Radev se dokazao kao predsjednik i kao državnik. On je onaj koji je najprihvatljiviji za EU, Sjedinjene Države, Rusiju, pa čak i za Kinu“, dodao je.

Borisovljeva proevropska stranka GERB, koja je vodila i posljednju vladu, prema anketama bi mogla biti druga s oko 20 odsto, ispred liberalne koalicije PP-DB. Biračka mjesta otvorena su u 7 časova po lokalnom vremenu (6 časova po srednjoevropskom vremenu), a zatvaraju se u 20 časova.

Radev: Mi smo alternativa perverznom kartelu stranaka starog kova

Radev oštro kritikuje politiku EU o zelenoj energiji, koju u „svijetu bez pravila“ smatra naivnom, kao i napore Bugarske da šalje oružje Ukrajini koja se bori protiv ruske invazije od 2022, iako je rekao da neće koristiti veto kako bi blokirao odluke Brisela.

Zalažući se za obnovu veza s Rusijom, Radev je osudio desetogodišnji odbrambeni sporazum između Sofije i Kijeva potpisan prošlog mjeseca, što je dodatno podstaklo optužbe protivnika da je preblag prema Moskvi.

Bivši predsjednik izazvao je nezadovoljstvo i kada je u četvrtak na skupu prikazivao fotografije sa sastanaka sa svjetskim liderima, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina. U valu ogorčenja među proevropskim biračima na društvenim mrežama, stotine korisnika dijelile su snimke ekrana kao dokaz da Radev stoji na strani Kremlja.

Na samom događaju, u najvećoj bugarskoj zatvorenoj areni, pristalice su ga dočekale uzvicima, koje je prekinuo vojničkom zapoviješću „na mjestu odmor!“, uz smijeh publike. „Moramo zbiti redove“, rekao je pred oko 10.000 pristalica, predstavljajući svoju stranku kao nekorumpiranu „alternativu perverznom kartelu stranaka starog kova“.

Policija pojačala aktivnosti protiv kupovine glasova

Borisov, koji je gotovo deceniju vodio zemlju, odbacio je tvrdnje da Radev donosi nešto „novo“. Na skupu svoje stranke ranije ove sedmice poručio je da je GERB „ostvario snove 1990-ih“, navodeći kao primjer ulazak zemlje u evrozonu ove godine.

Radev se obavezao da nakon izbora neće ući u koaliciju s GERB-om, a isključio je i saradnju s Deljanom Peevskim, čelnikom DPS-a, kojeg su SAD i Velika Britanija sankcionisale zbog korupcije. Umjesto toga, rekao je da cilja na apsolutnu većinu u parlamentu od 240 poslanika.

Nisko povjerenje u politiku uticalo je na izlaznost, koja je na izborima 2024. pala na 39 odsto. No, s obzirom na to da je Radev mobilisao birače, analitičarka Borjana Dimitrova iz instituta Alfa riserč očekuje veću izlaznost.

Političke stranke pozvale su građane da izađu na izbore i tako smanje uticaj kupovine glasova. U posljednjim sedmicama policija je u pojačanim akcijama protiv kupovine glasova zaplijenila više od milion evra. Privedene su i stotine ljudi, uključujući lokalne odbornike i gradonačelnike.