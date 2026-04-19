Ormuz zatvoren, Tramp sazvao sastanak: "Neće nas Iran ucjenjivati"

Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da će Ormuski moreuz ponovo ostati zatvoren zbog američkog kršenja primirja, prenijela je Al Džazira.

U saopštenju je IRGC navela da je nekoliko brodova u petak prošlo kroz Ormuski moreuz, ali da "zbog kršenja uslova prekida vatre, američki neprijatelj nije ukinuo pomorsku blokadu iranskih brodova i luka".

"Stoga će od večeras Ormuski moreuz biti zatvoren dok se ova blokada ne ukine", dodaje se u saopštenju.

Iranska revolucionarna garda je istovremeno upozorila da nijedan brod ne smije da se pomjeri sa svog sidrišta u Persijskom zalivu i Omanskom moru, a približavanje Ormuskom moreuzu smatraće se saradnjom sa neprijateljem, dok će brod koji prekrši ove uslove biti meta napada.

"Obavještavamo takođe sve brodove i njihove vlasnike da prate vijesti koje prenose samo zvanične vlasti mornarice iranske Garde i preko Kanala 16", navedeno je u saopštenju, u kojem se dodaje da izjave američkog predsjednika Donalda Trampa o Ormuskom moreuzu i Persijskom zalivu "nemaju kredibilitet", prenosi Tan‌jug.

Oštra reakcija Sjedinjenih Američkih Država

S druge strane, američki predsjednik Donald Tramp kaže da neće dopustiti Iranu da 'ucjenjuje' SAD.

Tramp je u subotu, 18.aprila, sazvao sastanak u Ovalnoj kancelariji i izjavio da se s Iranom vode "vrlo dobri razgovori", ali da neće dopustiti Teheranu da "ucjenjuje SAD” oko Ormuskog morzeuza.

Dodao je da se ponašaju "pomalo slatko, kao što to čine već 47 godina".

Ranije je izjavio da će se američka blokada iranskih luka nastaviti, sve dok "njihova transakcija s Iranom ne bude 100 odsto dovršena", piše BBC.

Visoki američki zvaničnik rekao je za Axios da bi se, ukoliko ne dođe do napretka u mirovnim pregovorima, rat mogao ponovno otvoriti u roku od nekoliko dana.

Još uvijek nema čvrstog datuma za nastavak pregovora ovog vikenda, uprkos Trampovim nadama da će okončati sukob prije isteka primirja u utorak.

Zvaničnik je za Aksisos rekao da su na sastanku, među ostalim visokim vladinim zvaničnicima, bili prisutni Džej Di Vens, Marko Rubio, Pit Hegset i Skot Besent, prenosi.

Tramp je, između ostalog, na društvenoj mreži Truth Social pohvalio Izrael kao "odličnog saveznika Sjedinjenih Američkih Država".

"Bez obzira da li ljudi vole Izrael ili ne, oni su se dokazali kao odlični saveznici SAD. Oni su hrabri, smjeli, lojalni i pametni i za razliku od drugih koji su pokazali svoje pravo lice u trenutku sukoba i stresa, Izrael se bori žestoko i zna kako da pobijedi", poručio je predsjednik SAD.

Podsjećamo, šef iranske diplomatije Abas Arakči u petak je objavio da će prolaz kroz Ormuz biti otvoren za sve komercijalne brodove do kraja primirja sa Libanom, ali je ta odluka za manje od 24 časa promijenjena, pišu Nezavisne