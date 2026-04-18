Njemačka na problemu! Sve manje kerozina

18.04.2026 21:03

Њемачки министар финансија
Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Njemački ministar finansija Lars Klingbajl rekao je da vlasti moraju preduzeti korake kako bi se suprotstavile neposrednoj nestašici kerozina, koji se koristi za avionsko gorivo, usljed rata u Iranu i pozvao je koalicionu vladu da ubrza prelazak na obnovljive izvore energije.

Klingbajl, koji je takođe vicekancelar i kolider manjeg partnera u vladajućoj koaliciji, Socijaldemokrata /SPD/, rekao je za novinski magazin "Špigl" da se moraju veoma ozbiljno shvatiti upozorenja na nestašicu kerozina.

"Za mene je jasno - ne bi trebalo samo da se pozabavimo problemom cijena, već moramo stalno imati na umu i sigurnost snabdijevanja. Moramo učiniti zemlju otpornijom, manje zavisnom od uvoza fosilnih goriva", dodao je on.

Međunarodna agencija za energiju upozorila je juče da bi se evropske zemlje mogle suočiti sa nestašicom kerozina u narednih šest sedmica s obzirom na to da je uvoz sa Bliskog istoka ozbiljno otežan ratom, a veliki dio naftne infrastrukture oštećen u sukobu.

Cijene kerozina su se više nego udvostručile od početka rata 28. februara, prenosi Srna.

