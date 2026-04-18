Jedna osoba poginula u eksploziji na zapadu Njemačke

Jedna osoba je poginula, a četiri su teško povrijeđene u eksploziji u gradu Folklingen u zapadnoj Njemačkoj, saopštila je policija, dodajući da će uzrok eksplozije biti utvrđen.
"Policija je primila nekoliko hitnih poziva o eksploziji u Folklingenu u podzemnom pješačkom prolazu", navodi se u saopštenju policije.
U saopštenju se dodaje da su na mjestu događaja pronađeni tijelo jedne osobe i četiri teško povrijeđene osobe.
"Istraga o uzrocima i okolnostima incidenta je u toku. Povrijeđeni su hospitalizovani, a dvoje od njih je u kritičnom stanju", saopštila je policija.
Policija je ogradila područje i nema opasnosti za javnost ili stanovnike obližnjih kuća.
Na osnovu dostupnih informacija, vjeruje se da je eksploziju izazvao čovjek.
