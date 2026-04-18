Hrana za bebe hitno povučena iz prodaje: Opasna supstanca pronađena u proizvodu

18.04.2026 17:43

Храна за бебе хитно повучена из продаје: Опасна супстанца пронађена у производу
Foto: Towfiqu barbhuiya/Pexels

Teglice sa hranom za bebe kompanije Hip, od krompira i šargarepe, povučene su iz više od 1.000 supermarketa SPAR u Austriji.

Razlog povlačenja su bezbjednosni razlozi, jer je hrana potencijalno opasna po život, saopštili su danas predstavnici proizvođača bebi hrane i lanca supermarketa.

- Ne može se isključiti sumnja da je opasna supstanca ubačena u naš proizvod - saopštio je Hip, prenosi Rojters.

Portparol SPAR supermarketa izjavio je da je masovno povlačenje Hip teglica sa hranom za bebe mjera predostrožnosti koja će se primeniti na 1.500 prodavnica u Austriji.

- Prema našim trenutnim saznanjima, ova kritična situacija uključuje spoljno kriminalno mešanje koje utiče na distributivni kanal SPAR u Austriji - rekao je portparol Hip dodajući da su proizvodnja i kontrola kvaliteta ostali nepromenjeni.

SPAR i Hip su savetovali kupcima da ne konzumiraju sadržaj tegli kupljenih u supermarketima SPAR u Austriji i potvrdili da će kupci dobiti potpuni povraćaj novca za vraćene proizvode.

Austrijska policija nije odmah odgovorila na zahtjev Rojtersa da prokomentariše ovaj slučaj.

