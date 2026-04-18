Tramp: Iran se malo pravi pametan, ali se vode veoma dobri razgovori

18.04.2026 16:52

Предсједник Доналд Трамп слуша говоре прије потписивања извршне наредбе у Овалном кабинету Бијеле куће, у суботу, 18. априла 2026. године, у Вашингтону.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da se Iran "malo pravi pametan", ali da se "vode veoma dobri razgovori" o okončanju konflikta na Bliskom istoku.

Tramp je novinarima u Bijeloj kući, na pitanje da prokomentariše potez Teherana, da povuče odluku o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, rekao da se vode "veoma dobri razgovori".

- Zaista dobro funkcionišu (razgovori), malo su se pravili pametni, kao što to rade već 47 godina - rekao je Tramp.

On je ponovio tvrdnje da su Sjedinjene Američke Države uglavnom eliminisale mornaricu, vazduhoplovstvo i rukovodstvo Irana.

- Razgovaramo sa njima. Imaćemo neke informacije do kraja dana. Željeli su da zatvore moreuz. Ne mogu nas ucjenjivati - rekao je Tramp, govoreći o mogućnosti da se nastave pregovori o postizanju trajnog mira.

U sukobu SAD i Izraela protiv Irana na snazi je dvonedjeljni prekid vatre, koji je počeo 8. aprila.

Prošle nedjelje održana je prva runda pregovora o postizanju trajnog mira, uz posredovanje Pakistana, na kojoj nije postignut sporazum, a najavljeno je da će vjerovatno biti nastavka razgovora.

Iran razmatra nove prijedloge o postizanju trajnog mira

Vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost Irana, najviše tijelo za donošenje odluka u zemlji, saopštio je danas da razmatra "nove prijedloge" koje su iznijele Sjedinjene Američke Države.

U saopštenju, koje je prenijela iranska novinska agencija Tasnim, Savjet za nacionalnu bezbjednost Irana je naveo da je komandant pakistanske vojske, Asim Munir, koji je upravo završio trodnevnu posjetu Iranu, prenio nove prijedloge koje su iznijele SAD, a koje Teheran "razmatra", i na koje "još nije odgovorio", prenosi Gardijan.

Savjet je naveo da će Iran ponovo preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom "dok se rat definitivno ne okonča".

Kako je saopšteno, Teheran će, sve dok traje američka pomorska blokada iranskih luka, "to smatrati kršenjem prekida vatre i sprečiće uslovno i ograničeno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza".

Teheran insistira da brodovi plaćaju takse za prolaz kroz Ormuski moreuz

Iransko rukovodstvo ponovilo je danas stav da brodovi moraju da plaćaju takse za prolaz kroz Ormuski moreuz, nakon što je ta ključna pomorska ruta ponovo zatvorena.

Iran je, kako se navodi u saopštenju Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost, odlučan da sprovodi nadzor i kontrolu nad saobraćajem kroz Ormuski moreuz "dok se rat definitivno ne okonča" i ne postigne trajni mir u regionu, prenosi Rojters.

U saopštenju, koje je prenijela iranska državna agencija Fars, navodi se da će to uključivati prikupljanje potpunih podataka o brodovima, izdavanje dozvola za prolaz i naplatu troškova vezanih za bezbjednost, sigurnost i zaštitu životne sredine.

U sastavu Savjeta su, između ostalih, predsjednik Irana Masud Pezeškijan, vojni vrh i komandanti Revolucionarne garde, kao i ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

