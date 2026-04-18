Pronađena tijela 17 migranata!

18.04.2026 15:54

Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Najmanje 17 tijela za koja se vjeruje da su migranti pronađeno je posljednjih dana kod obale u blizini priobalnog grada Zuvare, saopštili su ljekari iz Tripolija.

Centar za hitnu medicinu i podršku, koji posluje u okviru Ministarstva zdravlja, saopštio je da su tijela pronađena oko 117 kilometara zapadno od Tripolija.

U saopštenju se navodi da je ukupno 14 tijela sahranjeno u skladu sa protokolima, a jedno tijelo državljanina Bangladeša je identifikovano i primila ga je njegova porodica u Tripoliju.

Nisu poznati detalji o preostala dva tijela.

Мигранти

BiH

Federalne vlasti ne mogu da obezbijede stabilnost u srpskim povratničkim mjestima?

Slike objavljene na "Fejsbuk" stranici Centra pokazuju ljekare kako stavljaju tijela u bijele plastične kese, a zatim u ambulantna kola.

Libija je od svrgavanja Moamera Gadafija u ustanku koji je podržao NATO 2011. godine postala tranzitna ruta za migrante koji bježe od sukoba i siromaštva u Evropu opasnim rutama preko pustinje i Sredozemnog mora, prenosi Srna.

Pročitajte više

Обијена православна црква у Трубару

Hronika

Radanović: MUP Bihaća da odbrani Srbe od migranata?

2 d

0
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Republika Srpska

Dodik: Federalne vlasti ne mogu da obezbijede stabilnost u srpskim povratničkim mjestima

2 d

0
Мигранти из Судана спроведени у ПУ Требиње

Hronika

Pronađeno 12 migranata iz Sudana, ilegalno ušli u BiH!

3 d

1
Обијена православна црква у Трубару

Društvo

"Migranti obili crkvu i pljačkali u selu Trubar, malobrojni Srbi uplašeni"

3 d

0

Više iz rubrike

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров на конференција за новинаре након састанка са египатским министром спољних послова Бадром Абделатијем у вили Зинаиде Морозове у Москви.

Svijet

Lavrov: Aktivno se razmatra koncept novog vojnog bloka

2 h

1
Јавио се Моџтаба Хамнеи: "Спремна је!"

Svijet

Javio se Modžtaba Hamnei: "Spremna je!"

4 h

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

Drama: Tanker pod vatrom u Ormuskom moreuzu

5 h

0
Sastanak Cvijanović i Erdogan

Svijet

Cvijanovićeva: Spremnost Turske da podrži rješenja zasnovana na dogovoru domaćih lidera

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Jedna osoba poginula u eksploziji na zapadu Njemačke

18

12

Teška nesreća na autoput 9. januar: Poginuo motociklista

17

56

Snažan zemljotres u Tihom okeanu

17

53

Pucnjava u Kijevu: Ima mrtvih, velika drama na ulicama

17

43

Hrana za bebe hitno povučena iz prodaje: Opasna supstanca pronađena u proizvodu

