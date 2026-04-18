Pronađena tijela 17 migranata!

Autor:ATV
Najmanje 17 tijela za koja se vjeruje da su migranti pronađeno je posljednjih dana kod obale u blizini priobalnog grada Zuvare, saopštili su ljekari iz Tripolija.
Centar za hitnu medicinu i podršku, koji posluje u okviru Ministarstva zdravlja, saopštio je da su tijela pronađena oko 117 kilometara zapadno od Tripolija.
U saopštenju se navodi da je ukupno 14 tijela sahranjeno u skladu sa protokolima, a jedno tijelo državljanina Bangladeša je identifikovano i primila ga je njegova porodica u Tripoliju.
Nisu poznati detalji o preostala dva tijela.
Slike objavljene na "Fejsbuk" stranici Centra pokazuju ljekare kako stavljaju tijela u bijele plastične kese, a zatim u ambulantna kola.
Libija je od svrgavanja Moamera Gadafija u ustanku koji je podržao NATO 2011. godine postala tranzitna ruta za migrante koji bježe od sukoba i siromaštva u Evropu opasnim rutama preko pustinje i Sredozemnog mora, prenosi Srna.
