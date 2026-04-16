Radanović: MUP Bihaća da odbrani Srbe od migranata?

Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radovanović oglasio se povodom napada migranata na Srbe u Trubaru.

"Došli su iz Azije da napadnu na srpsku bijedu i sirotinju, da im otmu pare što su za sanduka ostavili. Srbi još nisu zaboravili one što su iz Kulen Vakufa 1941. došli i klali po Trubaru Martin Brodu i okolnim selima", rekao je Radanović.

On je upitao šta je sledeće.

"Da upadnu u Rmalj? I to su Srbi vidjeli i 1941 i 1995.godine. Uzeli su 20 sela Drvaru i dali ih Bihaću, nisu pitali nijednog Srbina hoće li u Bihać", rekao je Radanović.

On je istakao da su to sve srpska sela, oteta Drvaru, a data Bihaću.

Upitao je ko da brani Srbe u Trubaru.

"Koja policija, koja vlast? MUP Bihaća će da odbrani Srbe od migranata? Posle genocida i etničkog čišćenja u XX vijeku, Srbi ne vjeruju nikakve rezolucije deklaracije zakone, da će ih sačuvati od ubijanja", rekao je Radanović.

Istakao je da Srbi vjeruju samo u vlastitu vlast.

"Republika Srpska je početak i kraj svake priče za status Srba. Bez Republike Srpske nema Srba. Bez Republike Srpske bi bio genocid ponovio bi nam se Jasenovac, Garavice, Prebilovci", zaključio je Radanović.