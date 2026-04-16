Radanović: MUP Bihaća da odbrani Srbe od migranata?

Autor:ATV
Komentari:0
Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radovanović oglasio se povodom napada migranata na Srbe u Trubaru.
"Došli su iz Azije da napadnu na srpsku bijedu i sirotinju, da im otmu pare što su za sanduka ostavili. Srbi još nisu zaboravili one što su iz Kulen Vakufa 1941. došli i klali po Trubaru Martin Brodu i okolnim selima", rekao je Radanović.
On je upitao šta je sledeće.
"Da upadnu u Rmalj? I to su Srbi vidjeli i 1941 i 1995.godine. Uzeli su 20 sela Drvaru i dali ih Bihaću, nisu pitali nijednog Srbina hoće li u Bihać", rekao je Radanović.
On je istakao da su to sve srpska sela, oteta Drvaru, a data Bihaću.
Upitao je ko da brani Srbe u Trubaru.
"Koja policija, koja vlast? MUP Bihaća će da odbrani Srbe od migranata? Posle genocida i etničkog čišćenja u XX vijeku, Srbi ne vjeruju nikakve rezolucije deklaracije zakone, da će ih sačuvati od ubijanja", rekao je Radanović.
Istakao je da Srbi vjeruju samo u vlastitu vlast.
"Republika Srpska je početak i kraj svake priče za status Srba. Bez Republike Srpske nema Srba. Bez Republike Srpske bi bio genocid ponovio bi nam se Jasenovac, Garavice, Prebilovci", zaključio je Radanović.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
58
12
56
12
50
12
38
12
35
Trenutno na programu