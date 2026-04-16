Četiri osobe povrijeđene u sudaru kod Zvornika

Četiri osobe lakše su povrijeđene u sudaru dva automobila na magistralnom putu Zvornik-Milići u mjestu Divič, saopšteno je danas iz zvorničke Policijske uprave.

U saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila juče, učestvovali su automobili "seat" kojim je upravljala žena čiji su inicijali I.J. i "škoda" za čijim je upravljačem bio I.H, oboje iz Tuzle.

Povrijeđena lica su se nalazila u "seatu" i ona su se javila u Dom zdravlja Zvornik, gdje im je dežurni ljekar konstatovao lakše povrede.

Policija je nastavlja rad na dokumentovanju sabraćajne nezgode.