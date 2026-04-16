Logo
Large banner

Dojave o bombama u dva sarajevska tržna centra

Autor:

ATV
16.04.2026 09:40

Komentari:

0
Дојаве о бомбама у два сарајевска тржна центра
Foto: ATV BL

Policija u Sarajevu provjerava tržne centre "Sarajevo siti centar" i "Alta" zbog dojave o postavljenim bombama, te se očekuju evakuacija i kontradiverzioni pregledi.

Portparol MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić rekla je Srni da je zaprimljena ista elektronska pošta na različite adrese medija i institucija, a koji se odnosi na ova dva tržna centra.

"Biće postupljeno po protokolu za ovakve situacije i provjerena vjerodostojnost sadržaja i stanje na terenu", rekla je Novalićeva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dojava o bombi

Sarajevo

Policija

FBiH

tržni centar

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

01

Uhapšen Banjalučanin zbog provale u privatnu kuću

12

58

Stevandić razgovarao sa studentima Pravnog fakulteta

12

57

m:tel nagradna igra "Nikad lakše do auta" donosi vrijedne nagrade

12

56

Maloljetnik (15) pokušao falsifikovanim novčanicama da plati hranu

12

50

Dodik: Agencija formirana kao dokaz subjektiviteta Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner