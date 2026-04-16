Dojave o bombama u dva sarajevska tržna centra

Policija u Sarajevu provjerava tržne centre "Sarajevo siti centar" i "Alta" zbog dojave o postavljenim bombama, te se očekuju evakuacija i kontradiverzioni pregledi.

Portparol MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić rekla je Srni da je zaprimljena ista elektronska pošta na različite adrese medija i institucija, a koji se odnosi na ova dva tržna centra.

"Biće postupljeno po protokolu za ovakve situacije i provjerena vjerodostojnost sadržaja i stanje na terenu", rekla je Novalićeva.