Nakon udesa izbo vozača autobusa, pa pobjegao

16.04.2026 07:33

Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Stravičan incident dogodio se kasno sinoć u beogradskom naselju Braće Jerković, kada je nakon saobraćajnog karambola vozač automobila nožem napao i ranio radnika gradskog prevoza na liniji 18, saznaje Telegraf.rs.

Raskrsnica Meštrovićeve i Ulice Braće Jerković sinoć je bila poprište brutalnog nasilja. Prema saznanjima, nakon sudara u kojem su učestvovala dva automobila i autobus, verbalni sukob vozača pretvorio se u krvavi pir.

Ubod nožem i bjekstvo

Vozač putničkog vozila marke „citroen”, nakon kraće tuče, potegao je nož i nanio povrede vozaču autobusa M. K. (44). Napadač je odmah potom sjeo u vozilo i pobjegao sa lica mjesta u nepoznatom pravcu.

Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama vide se dva ozbiljno oštećena automobila i autobus na liniji 18. Povrijeđeni vozač GSP-a hitno je transportovan na VMA, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć. Njegovo trenutno stanje još uvijek nije zvanično potvrđeno.

Jake policijske snage odmah su blokirale ovaj dio Voždovca. Prema nezvaničnim informacijama, policija već posjeduje određene tragove koji vode do identiteta napadača.

„Prizor je bio strašan. Autobus je stajao popriječen, a oko njega gomila srče i slupani automobili. Čula se vika, a onda je taj čovjek samo pobjegao prije nego što je iko stigao da reaguje”, navodi jedan od očevidaca sa društvenih mreža.

Na mrežama su se munjevito proširile fotografije incidenta koje svjedoče o jačini udesa koji je prethodio napadu. Građani su uznemireni zbog porasta nasilja u saobraćaju, a kolege povrijeđenog M. K. traže strože kazne za napade na radnike javnog prevoza.

Potjera za vozačem „citroena” je u toku. Policija provjerava snimke sa okolnih nadzornih kamera,piše Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Izboden muškarac

Srbija

Crna hronika

Beograd

autobus

Pročitajte više

Srbija

Vujić ponovo pozvao sud u Hagu da omogući liječenje generala Mladića u Srbiji

1 h

0
Санторини Грчка

Svijet

Kazna do 1.200 evra zbog greške u Grčkoj: Evo koliko tačno smijete boraviti

1 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Tramp najavio sastanak lidera Izraela i Irana nakon 34 godine

1 h

0
Куба, држава у Карибима

Svijet

Mediji: SAD planiraju niz akcija protiv Kube

1 h

0

Više iz rubrike

Hronika

Pronađeno 12 migranata iz Sudana, ilegalno ušli u BiH!

15 h

1
Hronika

Predložen pritvor Pranjiću, Šljivi i Ćoriću za ubistvo Metanovića

17 h

0
Hronika

Predložen pritvor mladiću koji je bombom prijetio ubistvom oca i sebe

17 h

0

08

41

Nastavak akcije "Piramida", pretresi na 24 lokacije zbog droge i oružja

08

31

Izbio požar u rafineriji nafte u Australiji: Moguća nestašica goriva

08

24

Region najednom mjestu: Trebinje okuplja građevinsku elitu, najmoćnije investitore i stručnjake

08

19

Popila 14 tekila na kruzeru pa pala: Sud odlučio da treba da dobije odštetu

08

19

Orban neće prisustvovati neformalnom sastanku Evropskog savjeta

