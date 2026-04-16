Mediji: SAD planiraju niz akcija protiv Kube

Sjedinjene Američke Države planiraju "niz akcija" protiv Kube i spremne su da izvrše sva naređenja američkog predsjednika Donalda Trampa, prenijela je ruska agencija RIA pozivajući se na saopštenje Pentagona.

- Nećemo spekulisati o hipotetičkim scenarijima. Ministarstvo planira niz planova za nepredviđene situacije i ostaje spremno da sprovede predsjednikova naređenja kako budu primljena - saopšteno je iz Pentagona za agenciju.

Prethodno su mediji prenijeli da je američko Ministarstvo odbrane započelo pripreme za moguću operaciju na Kubi.

Prije toga je kubanski predsjednik Migel Dijaz-Kanel izjavio da SAD nemaju opravdani razlog da izvrše vojni napad na to ostrvo, ili da pokušaju da njega svrgnu.

- Ako bi do toga došlo, ne mislim da bi postojalo ikakvo opravdanje da Sjedinjene Države pokrenu vojnu agresiju na Kubu, ili da preduzmu neku značajnu operaciju ili otmicu predsjednika - rekao je Dijaz-Kanel.

Prema njegovim riječima, "ukoliko se to desi, biće borbe".

- I mi ćemo se braniti, a ako treba da umremo, umrijećemo, jer kao što kaže naša nacionalna himna, „umrijeti za domovinu znači živjeti“ - zaključio je Dijaz-Kanel.