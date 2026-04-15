Iran ima uslov za otvaranje Ormuskog moreuza?

15.04.2026 22:45

Ормуски мореуз је водени пут између Персијског залива и Оманског залива.
Zvaničnik Irana je izjavio danas za "Rojters" da bi režim u Teheranu mogao da oslobodi prolaz brodovima kroz Ormuski moreuz ukoliko bi Sjedinjene Države pristale da više ne napadaju Iran.

Nije precizirao kada bi to moglo da se dogodi uoči nove runde pregovora koja bi mogla da se dogodi već krajem ove nedjelje, iako nema još uvijek zvanične potvrde za to.

Izvor iz Irana je morao da ostane anoniman i saopštio je da je otvaranje Ormuskog moreuza, sa strane Omana, već predloženo Sjedinjenim Državama na pregovorima u Islamabadu u Pakistanu.

Međutim, nije spominjao dijelove moreuza koji su minirani kako komercijalni brodovi i naftni tankeri ne bi mogli da prolaze bez dozvole iranske revolucionarne vojske.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je dvonedjeljni prekid vatre, dok je od 13. aprila američka mornarica blokirala prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu.

