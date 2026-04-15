Stravično nevrijeme: Oluja odnijela 16 života na Karibima

U višednevnoj oluji, praćenoj obilnim kišama na sjeverozapadu Haitija i susjedne Dominikanske Republike, smrtno je stradalo 16 ljudi, saopštile su lokalne službe civilne zaštite.
Najmanje 12 ljudi poginulo je na sjeveru Haitija u poplavama u zajednicama u Port de Preu, Sen Luju di Noru i Ans a Foleru, objavio je lokalni list "Nuvelist".
Četiri osobe stradale su u Dominikanskoj Republici, koja dijeli karipsko ostrvo sa Haitijem, prenose lokalni mediji.
Dominikanske vlasti saopštile su da je više od 30.000 ljudi bilo primorano da napusti svoje domove i da se očekuje da će kiše ponovo jačati tokom vikenda.
U obližnjoj američkoj teritoriji Portoriku vlasti su pozvale stanovnike da izbjegavaju poplavljene auto-puteve jer se očekuje nastavak snažnih padavina, prenosi Srna.
