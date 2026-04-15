Ubijeno 9 osoba: Ovo je učenik koji je počinio masakr u školi

Devet osoba, među njima osmoro djece, ubijeno je danas u pucnjavi u jednoj srednjoj školi u provinciji Kahramanmaraš na jugoistoku Turske, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči.

U incidentu koji se dogodio u provinciji Kahramanmaraš, povrijeđeno je još 13 osoba, od kojih je šest u kritičnom stanju, naveo je on na konferenciji za novinare.

Četrnaestogodišnji učenik je danas otvorio vatru na dvije učionice u srednjoj školi u Turskoj, u drugoj takvoj pucnjavi u zemlji za dva dana.

Došao je u školu naoružan oružjem za koje se vjeruje da pripada njegovom ocu, penzionisanom policajcu, rekao je guverner pokrajine Kahramanmaras, Mukerem Unluer i dodao da je nosio pet komada vatrenog oružja i sedam okvira koje je najvjerovatnije uzeo od oca – bivšeg policajca.

Nije jasno da li je napadača ubila policija ili je izvršio samoubistvo.Prema riječima Čiftčija, riječ je o “lično motivisanom incidentu”, a okolnosti pucnjave se ispituju.

Čiftči je rekao da su šestoro od 13 ranjenih u teškom stanju.

Oglasio se ministar pravde

Ministar pravde Akin Gurlek izjavio je da vlasti sprovode istragu o motivima napada, dok su povrijeđeni prebačeni u bolnice u regionu. On je naveo da je sedam tužilaca angažovano u istrazi o oružanom napadu i da je izdata zabrana objavljivanja informacija o incidentu.

Napad se dogodio dan nakon što je 16 ljudi, uglavnom učenika, ranjeno kada je bivši učenik otvorio vatru u srednjoj školi u obližnjoj pokrajini Šanliurfa.

Napadač je kasnije izvršio samoubistvo.

Državni emiter TRT identifikovao je najnovijeg strelca kao Isu Arasa Mersinlija i rekao da je njegov otac priveden na ispitivanje.

Turske vlasti su uvele zabranu emitovanja “traumatičnih” slika sa pucnjave, upozoravajući medijske organizacije da ograniče izvještavanje na izjave zvaničnika.

Roditelji su požurili u školu u okrugu Onikisubat u Kahramanmarašu nakon što su čuli izvještaje o oružanom napadu, javila je televizija NTV.

Otkriven identitet napadača

Utvrđen je identitet napadača koji je izveo oružani napad na srednju školu u turskom gradu Kahramanmarašu. U pitanju je Isa Aras Mersinli, učenik osmog razreda ove škole. Priveden je i otac napadača, Ugur Mersinli.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija za koju se tvrdi da prikazuje napadača, identifikovanog kao Isa Aras Mersinli, međutim, ove informacije za sada nisu zvanično potvrđene.

Prema riječima guvernera Kahramanmaraša, napad se dogodio iz za sada nepoznatih razloga.

Đak osmog razreda ušao je u dvije učionice i pucao nasumično

Guverner je naveo da je učenik osmog razreda uneo oružje u školu sakriveno u rancu, nakon čega je ušao u dvije učionice i nasumično otvorio vatru na prisutne učenike i nastavnike.

Tom prilikom stradale su četiri osobe, dok je 20 povrijeđeno, od kojih je četvoro u teškom stanju i na operaciji.

Napadač nastradao

– I on je preminuo. Pucao je u sebe tokom nereda. Da li je u pitanju bilo samoubistvo ili je sam sebe upucao tokom nereda, trenutno nije poznato. Učenik osmog razreda koji je izazvao incident je jedan od naših učenika, a njegov otac je bivši policajac. Sumnjamo da je uzeo svoje oružje. Došao je sa 5 pištolja i 7 okvira i ušao u 2 učionice – rekao je guverner.

Kako je naveo, sumnja se da je oružje uzeto iz porodičnog poseda, a kod napadača je pronađeno više komada vatrenog oružja i municije.

Glavni javni tužilac Kahramanmaraša Ramazan Murat Tirjaki potvrdio je da je pokrenuta opsežna istraga u kojoj učestvuje više tužilaca. Istakao je da se slučaj ispituje iz svih aspekata, dok su forenzički timovi na terenu i rade na prikupljanju dokaza.

Prema njegovim rečima, trenutno je potvrđeno 20 ranjenih, a istraga je u toku.

Druga pucnjava u Turskoj u dva dana

Ovo se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.

Pucnjave u školama su veoma rijetke u Turskoj.