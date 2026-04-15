Novi detalji masakra u Turskoj: Ubijeno devet osoba, među njima osmoro djece

ATV
15.04.2026 17:47

Ротација на поицијском аутомобилу.
Foto: ATV

U pucnjavi u srednjoj školi u provinciji Kahramanmaraš ubijeno je devet osoba, među njima osmoro djece, dok je 13 povrijeđeno, od kojih je više u teškom stanju, saopštili su zvaničnici.

U incidentu koji se dogodio u provinciji Kahramanmaraš, povređeno je još 13 osoba, od kojih je šest u kritičnom stanju, naveo je ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči na konferenciji za novinare, prenosi Rojters.

Četrnaestogodišnji učenik je danas otvorio vatru u dvije učionice u srednjoj školi u Turskoj, u drugoj takvoj pucnjavi u zemlji za dva dana.

Došao je u školu naoružan oružjem za koje se vjeruje da pripada njegovom ocu, penzionisanom policajcu, rekao je guverner pokrajine Kahramanmaraš, Mukerem Unluer i dodao da je nosio pet komada vatrenog oružja i sedam okvira koje je najvjerovatnije uzeo od oca - bivšeg policajca.

Nije jasno da li je napadača ubila policija ili je izvršio samoubistvo. Prema riječima Čiftčija, riječ je o "lično motivisanom incidentu", a okolnosti pucnjave se ispituju.

Čiftči je rekao da su šestoro od 13 ranjenih u teškom stanju. Ministar pravde Akin Gurlek izjavio je da vlasti sprovode istragu o motivima napada, dok su povrijeđeni prebačeni u bolnice u regionu. On je naveo da je sedam tužilaca angažovano u istrazi o oružanom napadu i da je izdata zabrana objavljivanja informacija o incidentu, prenosi b92.

