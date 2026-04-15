Novi detalji masakra u Turskoj: Ubijeno devet osoba, među njima osmoro djece

U pucnjavi u srednjoj školi u provinciji Kahramanmaraš ubijeno je devet osoba, među njima osmoro djece, dok je 13 povrijeđeno, od kojih je više u teškom stanju, saopštili su zvaničnici.

U incidentu koji se dogodio u provinciji Kahramanmaraš, povređeno je još 13 osoba, od kojih je šest u kritičnom stanju, naveo je ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči na konferenciji za novinare, prenosi Rojters.

Four people killed and 20 injured after student opens fire at school in Turkey, local governor says, in second school shooting in two days.

Četrnaestogodišnji učenik je danas otvorio vatru u dvije učionice u srednjoj školi u Turskoj, u drugoj takvoj pucnjavi u zemlji za dva dana.

Došao je u školu naoružan oružjem za koje se vjeruje da pripada njegovom ocu, penzionisanom policajcu, rekao je guverner pokrajine Kahramanmaraš, Mukerem Unluer i dodao da je nosio pet komada vatrenog oružja i sedam okvira koje je najvjerovatnije uzeo od oca - bivšeg policajca.

Nije jasno da li je napadača ubila policija ili je izvršio samoubistvo. Prema riječima Čiftčija, riječ je o "lično motivisanom incidentu", a okolnosti pucnjave se ispituju.

Čiftči je rekao da su šestoro od 13 ranjenih u teškom stanju. Ministar pravde Akin Gurlek izjavio je da vlasti sprovode istragu o motivima napada, dok su povrijeđeni prebačeni u bolnice u regionu. On je naveo da je sedam tužilaca angažovano u istrazi o oružanom napadu i da je izdata zabrana objavljivanja informacija o incidentu, prenosi b92.