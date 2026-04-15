Nova Trampova najava: Svijet neka se pripremi za "nevjerovatna dva dana"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je rat s Iranom blizu kraja, poručivši da svijet treba da se pripremi za „nevjerovatna dva dana“, dok je načelnik vojske Pakistana doputovao u Teheran s ciljem sprečavanja nove eskalacije sukoba.

Diplomatske aktivnosti intenzivirane su u trenutku kada američki i iranski zvaničnici razmatraju povratak u Islamabad na nastavak pregovora, nakon što su razgovori proteklog vikenda završeni bez konkretnog dogovora.

Pakistanska vojska potvrdila je da je feldmaršal Asim Munir stigao u Teheran, a prema navodima izvora iz Irana, njegov cilj je „smanjiti razlike“ između dvije strane.

Tramp je u izjavi za ABC njuz kazao da ne očekuje produženje dvosedmičnog primirja koje ističe naredne sedmice.

„Mislim da ćete gledati nevjerovatna dva dana koja su pred nama“, rekao je Tramp, dodajući da je sukob „vrlo blizu kraja“.

Želja za postizanjem dogovora

U intervjuu za Foks biznis netvork istakao je da obje strane pokazuju veliku želju za postizanjem dogovora.

„Vidjećemo šta će se desiti. Mislim da žele postići sporazum veoma snažno“, kazao je Tramp.

Zvaničnici iz Pakistana, Irana i zemalja Zaliva navode da bi se pregovori uskoro mogli nastaviti u Islamabadu.

Razgovori održani proteklog vikenda okončani su bez sporazuma o okončanju rata koji je Tramp pokrenuo zajedno s Izraelom 28. februara, što je izazvalo iranske napade na susjedne zemlje u Zalivu i obnovilo sukob između Izraela i Hezbolaha u Libanu.

Optimizam američkog predsjednika uticao je na rast globalnih berzi, dok su cijene nafte, nakon prethodnog pada, blago porasle i kreću se oko 95 dolara po barelu.

Američka vojska saopštila je da nastavlja vraćati brodove koji pokušavaju uploviti ili isploviti iz Irana. Među njima je i tanker „Rič Stari“, u kineskom vlasništvu, koji se pod američkim sankcijama vratio kroz Hormuški moreuz.

Američki razarač zaustavio je dva tankera koja su pokušala napustiti iransku luku Čabahar u Omanskom zalivu.

S druge strane, iranski mediji navode da je jedan supertanker, uprkos blokadi, uspio proći prema luci Imam Homeini.

Iako su Sjedinjene Američke Države i Iran do sada izbjegli veći pomorski sukob, Teheran je upozorio da će odgovoriti na svaku vojnu akciju.

Zajednička komanda iranskih snaga zaprijetila je obustavom trgovinskih tokova u Persijskom zalivu, Omanskom moru i Crvenom moru ukoliko američka blokada bude nastavljena.

Tramp je dodatno zaprijetio eskalacijom u slučaju nastavka rata.

„Možemo uništiti sve njihove mostove u roku od jednog sata. Možemo uništiti sve njihove elektrane za jedan sat. Ne želimo to učiniti, ali vidjećemo šta će se desiti“, poručio je.

Potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je da Vašington želi postići „veliki sporazum“ s Iranom, ali da među državama vlada veliko nepovjerenje.

Ključna tačka neslaganja ostaje iranski nuklearni program. Sjedinjene Američke Države predložile su 20-godišnju suspenziju svih nuklearnih aktivnosti, dok Iran nudi prekid u trajanju od tri do pet godina.

Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grosi izjavio je da je trajanje eventualnog moratorijuma političko pitanje te da postoji prostor za kompromis.

Vašington takođe insistira na uklanjanju obogaćenog nuklearnog materijala iz Irana, dok Teheran zahtijeva ukidanje međunarodnih sankcija.

U međuvremenu, Izrael nastavlja napade u Libanu ciljajući Hezbolah, što dodatno komplikuje mirovne napore.

Prema dostupnim podacima, u sukobu je poginulo oko 5.000 ljudi, uključujući približno 3.000 u Iranu i 2.000 u Libanu, među kojima su brojni civili, studenti i profesori.

Rat je takođe doveo do gotovo potpunog zatvaranja Hormuškog moreuza, ključne rute za transport nafte i gasa, što je ozbiljno poremetilo globalno tržište energije i natjeralo uvoznike da traže alternativne izvore snabdijevanja.