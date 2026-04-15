Tramp komentarisao izbore u Mađarskoj

15.04.2026 09:31

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da nije zabrinut zbog izbornog poraza Viktora Orbana u Mađarskoj, poručivši da vjeruje u novog premijera Petera Mađara.

Tramp je u razgovoru za ABC News rekao da očekuje da će Mađar uspješno voditi zemlju.

"Mislim da će novi čovjek uraditi dobar posao – dobar je čovjek", rekao je Tramp.

Američki predsjednik dodao je da nije siguran da bi ishod izbora bio drugačiji da je lično otišao u Mađarsku i učestvovao u kampanji umjesto potpredsjednika Džej Di Vensa.

"Znatno je zaostajao. Nisam bio toliko uključen u ovo. Viktor je, ipak, dobar čovjek", istakao je Tramp.

Tramp je uoči izbora podržavao Orbana, pa se čak i kratko obratio na predizbornom skupu u Mađarskoj.

Ipak, Orban je nakon 16 godina izgubio vlast, pošto su Mađari u rekordnom broju glasali za proevropski kurs koji je predvodio njegov rival iz desnog centra, Peter Mađar.

