Tramp komentarisao izbore u Mađarskoj

Autor:ATV
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da nije zabrinut zbog izbornog poraza Viktora Orbana u Mađarskoj, poručivši da vjeruje u novog premijera Petera Mađara.
Tramp je u razgovoru za ABC News rekao da očekuje da će Mađar uspješno voditi zemlju.
"Mislim da će novi čovjek uraditi dobar posao – dobar je čovjek", rekao je Tramp.
Američki predsjednik dodao je da nije siguran da bi ishod izbora bio drugačiji da je lično otišao u Mađarsku i učestvovao u kampanji umjesto potpredsjednika Džej Di Vensa.
Svijet
"Znatno je zaostajao. Nisam bio toliko uključen u ovo. Viktor je, ipak, dobar čovjek", istakao je Tramp.
Tramp je uoči izbora podržavao Orbana, pa se čak i kratko obratio na predizbornom skupu u Mađarskoj.
Ipak, Orban je nakon 16 godina izgubio vlast, pošto su Mađari u rekordnom broju glasali za proevropski kurs koji je predvodio njegov rival iz desnog centra, Peter Mađar.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu