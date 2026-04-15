SAD neće produžiti dozvolu za prodaju iranske nafte

Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa saopštila je da neće produžiti privremenu dozvolu za prodaju iranske nafte nakon 19. aprila, uz najavu pojačanog pritiska i mogućih dodatnih sankcija finansijskim institucijama koje sarađuju sa Teheranom.

Američko Ministarstvo finansija navelo je da kratkoročna dozvola, koja omogućava prodaju iranske nafte zadržane na moru, ističe za nekoliko dana i neće biti obnovljena.

U saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Iks, američko Ministarstvo finansija upozorilo je banke i druge finansijske institucije da bi mogle da se suoče sa sekundarnim sankcijama ukoliko nastave da podržavaju aktivnosti Irana.

- Finansijske institucije treba da budu svjesne da Ministarstvo koristi čitav spektar dostupnih instrumenata i ovlašćenja i spremno je da uvede sekundarne sankcije stranim bankama koje nastave da podržavaju aktivnosti Irana - navodi se u saopštenju.

U Ministarstvu ističu da je odluka dio šire strategije pojačanog ekonomskog pritiska na Iran.

- Djelujemo odlučno kako bismo održali maksimalan pritisak na Iran - poručeno je iz tog resora.

Ova odluka dolazi u trenutku kada američka vojska sprovodi blokadu iranskih luka u oblasti Ormuskog moreuza.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je krajem marta privremeno ovlašćenje kako bi se omogućila prodaja iranske nafte zaglavljene na moru.

Ovo ovlašćenje odnosilo se na iransku sirovu naftu i naftne derivate koji su utovareni na brodove do 20. marta, uključujući i one na prethodno sankcionisanim brodovima.

- Kratkoročno ovlašćenje je strogo ograničeno na naftu koja je već u tranzitu i ne dozvoljava nove kupovine ili proizvodnju - rekao je tada američki ministar finansija Skot Besent.

(Tanjug)