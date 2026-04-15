SAD neće produžiti dozvolu za prodaju iranske nafte

15.04.2026 07:40

Танкери у Ормуском мореузу
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa saopštila je da neće produžiti privremenu dozvolu za prodaju iranske nafte nakon 19. aprila, uz najavu pojačanog pritiska i mogućih dodatnih sankcija finansijskim institucijama koje sarađuju sa Teheranom.

Američko Ministarstvo finansija navelo je da kratkoročna dozvola, koja omogućava prodaju iranske nafte zadržane na moru, ističe za nekoliko dana i neće biti obnovljena.

U saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Iks, američko Ministarstvo finansija upozorilo je banke i druge finansijske institucije da bi mogle da se suoče sa sekundarnim sankcijama ukoliko nastave da podržavaju aktivnosti Irana.

- Finansijske institucije treba da budu svjesne da Ministarstvo koristi čitav spektar dostupnih instrumenata i ovlašćenja i spremno je da uvede sekundarne sankcije stranim bankama koje nastave da podržavaju aktivnosti Irana - navodi se u saopštenju.

U Ministarstvu ističu da je odluka dio šire strategije pojačanog ekonomskog pritiska na Iran.

- Djelujemo odlučno kako bismo održali maksimalan pritisak na Iran - poručeno je iz tog resora.

Ova odluka dolazi u trenutku kada američka vojska sprovodi blokadu iranskih luka u oblasti Ormuskog moreuza.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je krajem marta privremeno ovlašćenje kako bi se omogućila prodaja iranske nafte zaglavljene na moru.

Ovo ovlašćenje odnosilo se na iransku sirovu naftu i naftne derivate koji su utovareni na brodove do 20. marta, uključujući i one na prethodno sankcionisanim brodovima.

- Kratkoročno ovlašćenje je strogo ograničeno na naftu koja je već u tranzitu i ne dozvoljava nove kupovine ili proizvodnju - rekao je tada američki ministar finansija Skot Besent.

(Tanjug)

