Slikar prijavljen za silovanje djevojke kojoj je držao časove

Splitska policija privela je umjetnika srednje generacije pod sumnjom za počinjenje teških krivičnih djela protiv polne slobode.

Kako se saznaje, oštećena djevojka, koja je tek napunila 19 godina, prijavila je muškarca prošle sedmice.

Splitski umjetnik sumnjiči se za bludne radnje i silovanje djevojke kojoj je, prema nezvaničnim informacijama, držao časove.

Istražitelji sumnjaju da je neprimjereno ponašanje započelo još 2023. godine, kada je muškarac navodno oštećenu djevojku neprilično dodirivao u više navrata dok ju je učio crtanju, prenosi Dnevnik.hr.

Situacija je dodatno eskalirala početkom 2026. godine, kada se navodno dogodilo i najteže krivično djelo. Osumnjičeni je tada, kako se saznaje, nagovorio djevojku da se skine kako bi naslikao njen akt, a zatim je uslijedilo silovanje za koje se sada tereti.

Osumnjičeni Splićanin je uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku, nakon čega slijedi njegovo ispitivanje pred tužiocem. Očekuje se da će tužilaštvo od sudije za prethodni postupak tražiti određivanje pritvora kako bi se spriječio uticaj na svjedoke ili eventualno ponavljanje djela.