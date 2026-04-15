Slikar prijavljen za silovanje djevojke kojoj je držao časove

ATV
Сликар пријављен за силовање дјевојке којој је држао часове
Splitska policija privela je umjetnika srednje generacije pod sumnjom za počinjenje teških krivičnih djela protiv polne slobode.

Kako se saznaje, oštećena djevojka, koja je tek napunila 19 godina, prijavila je muškarca prošle sedmice.

Splitski umjetnik sumnjiči se za bludne radnje i silovanje djevojke kojoj je, prema nezvaničnim informacijama, držao časove.

Гориво пумпа точење горива

Republika Srpska

Stupa na snagu odluka Vlade: Gorivo jeftinije za 0,10 KM po litru

Istražitelji sumnjaju da je neprimjereno ponašanje započelo još 2023. godine, kada je muškarac navodno oštećenu djevojku neprilično dodirivao u više navrata dok ju je učio crtanju, prenosi Dnevnik.hr.

Situacija je dodatno eskalirala početkom 2026. godine, kada se navodno dogodilo i najteže krivično djelo. Osumnjičeni je tada, kako se saznaje, nagovorio djevojku da se skine kako bi naslikao njen akt, a zatim je uslijedilo silovanje za koje se sada tereti.

Osumnjičeni Splićanin je uz krivičnu prijavu predat pritvorskom nadzorniku, nakon čega slijedi njegovo ispitivanje pred tužiocem. Očekuje se da će tužilaštvo od sudije za prethodni postupak tražiti određivanje pritvora kako bi se spriječio uticaj na svjedoke ili eventualno ponavljanje djela.

Pročitajte više

Мушкарац сипа гриво у аутомобил.

Republika Srpska

Stupa na snagu odluka Vlade: Gorivo jeftinije za 0,10 KM po litru

4 h

4
Почиње исплата накнада: Спремно 58 милиона КМ

Republika Srpska

Počinje isplata naknada: Spremno 58 miliona KM

4 h

0
Застава Републике Српске.

Republika Srpska

Rukovodstvo Republike Srpske danas u Beogradu sa Vučićem

4 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Žena iz BiH uhapšena po međunarodnoj potjernici

4 h

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Maloljetnici gađali automobile jajima i sve snimali za TikTok

21 h

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Region

U padu cijene goriva u Crnoj Gori

1 d

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Region

Četiri automobila izgorjela na parkingu Uprave za imovinu

1 d

0
Застрашујући призори у Пули: Ајкула дуга осам метара изронила испред туриста

Region

Zastrašujući prizori u Puli: Ajkula duga osam metara izronila ispred turista

1 d

0

