U padu cijene goriva u Crnoj Gori

ATV
14.04.2026 11:28

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, od danas pa do narednog ponedjeljka biće niže za 4 do 8 centi u odnosu na prošlu nedjelju, u zavisnosti od vrste goriva.

-EUROSUPER 98 košta 1,58 evra, što je pet centi manje u odnosu na prethodnu nedjelju (bez smanjenja akciza cijena bi bila 1,75 evra);

-EUROSUPER 95 iznosi 1,55 evra, odnosno četiri centa manje (bez smanjenja akciza 1,71 evra);

-EURODIZEL – 1,71 evra ili 7 centi manje (bez smanjenja akciza 1,98 evra);

-LOŽ-ULjE – 1,87 evra ili 8 centi manje.

- U skladu sa odredbama Uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, naredni obračun će se obaviti 20. aprila 2026. godine, a eventualno izmenjene cijene naftnih derivata važiće od 21. aprila 2026. godine - naveli su u Ministarstvu energetike i rudarstva Crne Gore.

