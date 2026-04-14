U padu cijene goriva u Crnoj Gori

Cijene naftnih derivata u Crnoj Gori, od danas pa do narednog ponedjeljka biće niže za 4 do 8 centi u odnosu na prošlu nedjelju, u zavisnosti od vrste goriva.

-EUROSUPER 98 košta 1,58 evra, što je pet centi manje u odnosu na prethodnu nedjelju (bez smanjenja akciza cijena bi bila 1,75 evra); -EUROSUPER 95 iznosi 1,55 evra, odnosno četiri centa manje (bez smanjenja akciza 1,71 evra); -EURODIZEL – 1,71 evra ili 7 centi manje (bez smanjenja akciza 1,98 evra); -LOŽ-ULjE – 1,87 evra ili 8 centi manje. - U skladu sa odredbama Uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta 2026. godine, naredni obračun će se obaviti 20. aprila 2026. godine, a eventualno izmenjene cijene naftnih derivata važiće od 21. aprila 2026. godine - naveli su u Ministarstvu energetike i rudarstva Crne Gore.

