Zastrašujući prizori u Puli: Ajkula duga osam metara izronila ispred turista

Ono što je planirano kao opuštajuća tura sa delfinima pretvorilo se u nezaboravno iskustvo za nekoliko turista tokom vikenda.

Kod obale Pule, ogromno peraje se iznenada pojavilo odmah pored njihovog broda "Orka".

Ubrzo nakon toga, postaje jasno - džinovska riba se približila čamcu dugom otprilike deset metara.

Morski div je dugačak oko osam metara i radoznalo pliva u krugovima.

Kapetan Zvonko Halimić jedva može i sam da povjeruje.

Hronika Oglasila se policija o beživotnom tijelu pronađenom u šahtu

"Cijeli život sam na moru, ali za 65 godina mi se nikada ništa slično nije dogodilo", rekao je on za 24sata.hr, a prenosi Heute.

"Bilo je oko 17 časova, vrijeme je bilo fantastično", opisao je kapetan situaciju.

Umjesto panike, na brodu je vladalo čuđenje, djeca su čak pokušala da uhvate životinju.

"Niko se nije plašio", rekao je Halimić.

Ogromna riba je ostala blizu čamca punih deset minuta pre nego što je ponovo zaronila.

U početku nije bilo jasno o kojoj se vrsti radi. Hrvatski mediji su je opisali kao kit-ajkulu. Međutim, Ulrike Kirš iz Nemačke fondacije za zaštitu mora to opovrgava, prenosi Telegraf.