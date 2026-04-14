Bivšoj ženi uputio jezive prijetnje: Policija u stanu pronašla arsenal oružja

14.04.2026 09:40

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova juče su na Vračaru lišili su slobode B. F. (31) nakon jezivih prijetnji koje je uputio bivšoj supruzi, saznaje "Telegraf.rs".

Intervencijom policije spriječena je potencijalna tragedija, s obzirom na to da je kod osumnjičenog pronađena veća količina vatrenog oružja.

Banja Luka

Saobraćajna nesreća na Petrićevcu: Od siline udarca na automobilu otpao točak

"Sve ću vas pobiti"

Drama je počela juče kada je hrabra žena pozvala policiju i prijavila nasilje. Prema njenim riječima, bivši partner joj je uputio direktne prijetnje smrću, navodeći da će "pobiti i nju i cijelu porodicu".

Inspektori zatekli šokantan prizor

Odmah po prijavi, policijski inspektori su reagovali i izašli na teren.

Џеј Ди Венс

Svijet

Vens: Iran je sada na potezu, od Teherana zavisi dalji razvoj sukoba na Bliskom istoku

Pretresom stana u kojem boravi osumnjičeni B. F., pronađen je čitav arsenal ilegalnog ili neprijavljenog oružja:

  • 4 puške (različitog kalibra)
  • Više pištolja
  • Velika količina pripadajuće municije

Određeno zadržavanje

Osumnjičeni je odmah priveden u policijsku stanicu. O cijelom slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo, koje će podnijeti odgovarajuće krivične prijave, kako za nasilje u porodici, tako i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Saučešće Hercogu i Netanjahuu povodom Dana sjećanja na mučenike holokausta

Istraga je u toku, a žrtvi je pružena neophodna zaštita.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Кипар

Svijet

Incident na Kipru: Snage kiparskih Turaka upale u zonu razdvajanja

4 h

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић трчи на терен током првог полувремена НБА кошаркашке утакмице против Сан Антонио Спарса.

Košarka

NBA liga javno priznala da je Nikola Jokić najbolji

4 h

0
Мртав пијан прије 10 ујутру: Полиција зауставила возача, а онда услиједио шок

Region

Mrtav pijan prije 10 ujutru: Policija zaustavila vozača, a onda uslijedio šok

4 h

0
Снажан земљотрес погодио Русију

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Rusiju

4 h

0

Više iz rubrike

Ужас: Младић пронађен на улици у локви крви, преминуо на путу до болнице

Srbija

Užas: Mladić pronađen na ulici u lokvi krvi, preminuo na putu do bolnice

17 h

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Pala konstrukcija sa skele na tržnom centru, povrijeđena žena

21 h

0
Добро размислите прије што него спакујете кофере: Ово вас може коштати плате

Srbija

Dobro razmislite prije što nego spakujete kofere: Ovo vas može koštati plate

1 d

0
Упозорење за Републику Српску због времена

Srbija

Stižu oblaci sa sjevera Afrike: Evo kada se očekuju pijesak i saharska kiša

2 d

0

13

32

Novi detalji nesreće u kojoj je poginula maturantkinja (19): Vozač bio pijan i drogiran

13

29

Ovo je napadač koji je otvorio vatru u školi: Masakr najavio na društvenim mrežama

13

14

Poznat uzrok smrti muškarca koji je upao u šaht u Prijedoru

13

13

Da li je zabrana društvenih mreža mlađima od 16 godina donijela željene rezultate?

13

12

Pristao, a sada se "pravi Englez": Stanivuković kaže da "nema informacije" o debati

