Bivšoj ženi uputio jezive prijetnje: Policija u stanu pronašla arsenal oružja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova juče su na Vračaru lišili su slobode B. F. (31) nakon jezivih prijetnji koje je uputio bivšoj supruzi, saznaje "Telegraf.rs".

Intervencijom policije spriječena je potencijalna tragedija, s obzirom na to da je kod osumnjičenog pronađena veća količina vatrenog oružja.

"Sve ću vas pobiti"

Drama je počela juče kada je hrabra žena pozvala policiju i prijavila nasilje. Prema njenim riječima, bivši partner joj je uputio direktne prijetnje smrću, navodeći da će "pobiti i nju i cijelu porodicu".

Inspektori zatekli šokantan prizor

Odmah po prijavi, policijski inspektori su reagovali i izašli na teren.

Pretresom stana u kojem boravi osumnjičeni B. F., pronađen je čitav arsenal ilegalnog ili neprijavljenog oružja:

4 puške (različitog kalibra)

Više pištolja

Velika količina pripadajuće municije

Određeno zadržavanje

Osumnjičeni je odmah priveden u policijsku stanicu. O cijelom slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo, koje će podnijeti odgovarajuće krivične prijave, kako za nasilje u porodici, tako i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Istraga je u toku, a žrtvi je pružena neophodna zaštita.

