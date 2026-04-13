Užas: Mladić pronađen na ulici u lokvi krvi, preminuo na putu do bolnice

U beogradskom naselju Kijevo u opštini Rakovica prolaznici su na ulici pronašli krvavog mladića sa teškim povredama glave, saznaje Telegraf.

Hitna pomoć je brzo došla po povrijeđenog mladića, koji je sve vrijeme bio bez svijesti, međutim, na putu do bolnice je preminuo.

Tijelo mladića biće poslato na obdukciju koja će utvrditi da li je povrede zadobio prilikom pada ili je napadnut.

Tužilaštvo je obaviješteno o slučaju.

(Telegraf)