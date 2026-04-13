Užas u BiH: Udario ženu i dijete autom pa pobjegao, ubrzo uhapšen

Devetogodišnje dijete i žena povrijeđeni su danas kada ih udario automobil kod Travnika, a vozač se potom udaljio sa lica mjesta, ali ga je policija ubrzo pronašla i uhapsila, potvrđeno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona.

Povrijeđeni su žena L. T. /62/ i dijete koji su prevezeni u travničku bolnicu gdje su zadržani na posmatranju i utvrđivanju stepena povreda.

Iz policije su naveli da je uhapšen vozač O. P. /24/ iz Novog Travnika koji je upravljao automobilom marke "golf četiri", prenose federalni mediji.

Saobraćajna nezgoda dogodila se na magistralnom putu u mjestu Donje Putićevo, prenosi Srna.