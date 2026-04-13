Užas u BiH: Udario ženu i dijete autom pa pobjegao, ubrzo uhapšen

Autor:ATV
Komentari:0
Devetogodišnje dijete i žena povrijeđeni su danas kada ih udario automobil kod Travnika, a vozač se potom udaljio sa lica mjesta, ali ga je policija ubrzo pronašla i uhapsila, potvrđeno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona.
Povrijeđeni su žena L. T. /62/ i dijete koji su prevezeni u travničku bolnicu gdje su zadržani na posmatranju i utvrđivanju stepena povreda.
Iz policije su naveli da je uhapšen vozač O. P. /24/ iz Novog Travnika koji je upravljao automobilom marke "golf četiri", prenose federalni mediji.
Saobraćajna nezgoda dogodila se na magistralnom putu u mjestu Donje Putićevo, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Savjeti
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Ostali sportovi
4 h0
Hronika
5 h0
Hronika
7 h0
Hronika
7 h0
Hronika
8 h2
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu