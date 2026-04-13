Maloljetnik osumnjičen za ubistvo državljanina BiH u Zagrebu

Dvadesetdvogodišnji državljanin BiH, M. P., ubijen je sa dva hica iz pištolja u objektu na zagrebačkom Šestinskom trgu, koji je, prema prvim policijskim informacijama, služio kao ilegalna kockarnica.

Kako piše Jutarnji.hr, žrtva je likvidirana sa dva hica iz pištolja u kući u kojoj su pronađeni kockarski stolovi i žetoni, a za ovaj zločin osumnjičen je maloljetnik, takođe državljanin BiH.

Zagrebačka policija trenutno provodi istragu kako bi utvrdila tačan motiv sukoba u ovom prostoru koji je, prema prvim indicijama, služio za ilegalno kockanje.