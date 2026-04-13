Ukinuta prvostepena presuda Durakoviću za zločine nad Srbima

ATV
13.04.2026 13:24

2
Укинута првостепена пресуда Дураковићу за злочине над Србима
Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH ukinulo prvostepenu presudu nekadašnjem komandantu 43. drinske brigade takozvane Armije BiH Ramizu Durakoviću kojom je osuđen na tri i po godine zatvora za zločine nad srpskim civilima počinjene 1993. na području Čajniča.

Vijeće je usvojilo žalbu odbrane Durakovića na prvostepenu presudu.

Istim rješenjem donijetim 30. marta određeno je da pred Apelacionim odjeljenjem Suda BiH bude održan pretres.

Istovremeno je vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH donijelo rješenje kojim se Durakoviću produžava pritvor, koji može trajati do okončanja pretresa, a najduže godinu, odnosno do 30. marta 2027. godine.

Duraković je prvostepenom presudom iz oktobra 2025. godine proglašen krivim jer nije preduzeo mjere da kazni počinioce nakon što su pripadnici 43. drinske brigade takozvane Armije BiH 14. februara 1993. napali položaje Vojske Republike Srpske na lokalitetu Pisanica i selo Šapići, u kojem nije bilo vojnih ciljeva.

Tom prilikom u Šapićima je ubijena civil Darinka Pjević, te su zapaljene kuće Rajka i Miloša Pjevića.

Na prvostepenu presudu žalilo se i Tužilaštvo BiH tražeći strožu kaznu.

Za sada nije poznato kada će biti održan pretres pred Apelacionim vijećem Suda BiH.

