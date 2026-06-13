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Viktor Orban ponovo izabran za lidera stranke Fides

13.06.2026 18:25

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Председник Владе Мађарске Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber), File

Bivši premijer Mađarske Viktor Orban ponovo je danas izabran za predsjednika stranke Fides na 32. kongresu održanom u Budimpešti.

Orban, koji je bio jedini kandidat, dobio je povjerenje delegata tajnim glasanjem i izabran je za jednogodišnji mandat sa 729 glasova od 737 važećih, prenose mediji.

Delegati su usvojili izvještaj nacionalnog kluba i gotovo jednoglasno prihvatili dokument koji analizira razloge izbornog poraza stranke.

Takođe je usvojena politička rezolucija kojom se odbacuje migracioni pakt EU i protestuje protiv, kako je navedeno, "nasilnog uklanjanja demokratski izabranih zvaničnika".

Izmjenama statuta reorganizovana je struktura stranke Fides, koja će ubuduće biti usklađena sa lokalnim samoupravnim sistemom, a proširen je i nacionalni odbor stranke na 28 članova, prenosi Sputnik.

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Viktor Orban

Fides

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