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Holandija testira kampove za ratne zarobljenike

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ATV
13.06.2026 16:59

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Холандија тестира кампове за ратне заробљенике
Foto: Envato/FoToArtist_1

Holandska vojska ove nedjelje testira novi dizajn kampova za ratne zarobljenike u Marnehuizenu, pripremajući se za mogućnost smještaja do 2.000 zarobljenih ruskih vojnika u slučaju sukoba velikih razmjera sa tom zemljom, prenose danas holandski mediji.

To je prvi put za više od 30 godina da je Holandija sprovela obuku usmjerenu na pritvor u ovim razmjerama, prenosi Nl tajms.

Vježba je dio šireg pomaka u vojnom planiranju, jer se scenariji koji uključuju masovna zarobljavanja neprijateljskih trupa ponovo tretiraju kao vjerovatni.

Privremeni objekat u oblasti za obuku Groningen ima za cilj da demonstrira kako veliki broj pritvorenika može da se obradi i drži daleko od linije fronta.

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Brigadni general Nikol de Volf, komandant Komande za operativnu podršku vojske, rekla je da cilj nije obnavljanje starijih modela pritvorskih objekata.

Kako se navodi, dizajn objekata se značajno razlikuje od tradicionalnih slika logora za ratne zarobljenike.

Umjesto osmatračnica sa posadom, lokacija se prati i nadgleda pomoću modernih kamera postavljenih na visokim stubovima. Dron takođe može da bude raspoređen kako bi prenosio video snimke uživo do centralnog komandnog mjesta.

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Unutar kampa, pritvorenici su smješteni u malim, bijelim barakama i spavaju u krevetima na sprat. Oficiri i vojnici nisu odvojeni i smešteni su u mješovitim grupama od oko 20 ljudi po jedinici.

Svaka jedinica ima svoje dvorište na otvorenom, kao i zajedničke tuševe, trpezariju i medicinski punkt. Lične stvari poput mobilnih telefona moraju se predati, mada je pritvorenicima dozvoljeno da šalju pisma kući.

“Oni mogu da očekuju smještaj koji je barem jednako 'udoban' kao onaj u kojem žive naše trupe“, rekla je Nikol de Volf.

Ona je dodala da su planeri preispitali koncepte iz doba Hladnog rata ne da bi ih kopirali, već da bi povratili operativno razumijevanje onoga što takvi objekti zahtjevaju.

“Nismo koristili te stare dizajne da ih doslovno kopiramo, već da bismo povratili znanje o tome šta takav kamp zapravo mora da ispunjava“, rekla je de Volf.

(Telegraf)

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Holandija

vojska

kamp

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