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Karan čestitao Putinu Dan Rusije: Istorijske veze naših naroda - odraz bliskosti

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ATV
12.06.2026 12:27

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Руски предсједник Владимир Путин, у првом плану лијево и предсједник Републике Српске Синиша Каран, улазе у салу за разговоре у Великом Кремљовском дворцу током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату, у Москви, у суботу, 9. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP/Maxim Shipenkov (POOL)

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je čestitku predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu povodom 12. juna – Dana Rusije.

"U ime građana Republike Srpske i u svoje ime, Vama i bratskom narodu Ruske Federacije najsrdačnije čestitam 12. jun – Dan Rusije."

Istorijske veze između naših naroda odraz su bliskosti koja se ogleda u izuzetom nivou sveukupne saradnje Republike Srpske i Rusije.

Izražavam iskrenu zahvalnost Ruskoj Federaciji za stalnu podršku koju ukazuje Republici Srpskoj i vjerujem da ćemo u narednim godinama nastaviti razvijati stratešku saradnju. Uz iskrene želje za dalji napredak Ruske Federacije upućujem Vam izraze dubokog poštovanja - navedeno je u čestitki predsjednika Republike Srpske.

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Siniša Karan

Vladimir Putin

Rusija

Republika Srpska

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