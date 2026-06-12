Karan čestitao Putinu Dan Rusije: Istorijske veze naših naroda - odraz bliskosti

Autor:ATV
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je čestitku predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu povodom 12. juna – Dana Rusije.
"U ime građana Republike Srpske i u svoje ime, Vama i bratskom narodu Ruske Federacije najsrdačnije čestitam 12. jun – Dan Rusije."
Istorijske veze između naših naroda odraz su bliskosti koja se ogleda u izuzetom nivou sveukupne saradnje Republike Srpske i Rusije.
Izražavam iskrenu zahvalnost Ruskoj Federaciji za stalnu podršku koju ukazuje Republici Srpskoj i vjerujem da ćemo u narednim godinama nastaviti razvijati stratešku saradnju. Uz iskrene želje za dalji napredak Ruske Federacije upućujem Vam izraze dubokog poštovanja - navedeno je u čestitki predsjednika Republike Srpske.
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