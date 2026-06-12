Uzbuna na aerodromu u Njemačkoj: Svi letovi obustavljeni

Bezbjednosna zona na aerodromu u Hamburgu evakuisana je zbog "policijske situacije", što je dovelo do privremene obustave svih letova i kašnjenja, saopštila je njemačka Savezna policija.

Prema navodima policije, svi putnici su morali da napuste prostor iza bezbjednosnih kontrola, uključujući i one koji su već bili ukrcani u avione, prenio je Špigel.

U toku je detaljna pretraga terminala, ali vlasti za sada nisu saopštile šta je izazvalo bezbjednosnu uzbunu. Njemačka policija nije iznijela dodatne detalje o prirodi incidenta, navodeći samo da se sprovode bezbjednosne provjere.

U sličnim slučajevima, ovakve mjere često se preduzimaju zbog prijavljenih sumnjivih predmeta ili drugih potencijalnih bezbjednosnih prijetnji, piše Špigel.

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Prema izvještajima sa aerodroma, letovi su kasnili i do tri sata, dok je zatvaranje obuhvatilo isključivo deo terminala iza bezbednosnih punktova. Ostali dijelovi aerodroma ostali su otvoreni za putnike.

Incident dok traju vojne vežbe

Incident se dogodio dok njemačke oružane snage na aerodromu sprovode redovne vojne vežbe.

Od početka sedmice na aerodromu "Helmut Šmit'' stacionirano je šest borbenih aviona tipa "Tornado", koji u okviru vežbe izvode polijetanja i sletanja paralelno sa civilnim vazdušnim saobraćajem, prenosi Tanjug.