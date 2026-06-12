Iz automobila pucao na dvojicu mladića, pa pobjegao: Drama u Zagrebu

Zagrebačka policija istražuje pucnjavu koja se u četvrtak naveče dogodila na području Peščenice. Nepoznati počinilac navodno je nakon verbalnog sukoba iz automobila ispalio više hitaca prema dvojici mladića, ali srećom niko nije povrijeđen.

"Oko 20.30 časova Policijska uprava zagrebačka primila je dojavu o pucnjavi. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici nisu zatekli nikoga."

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"Nedugo potom, na osnovu prijave dvojice 25-godišnjaka, prema dosad utvrđenim informacijama, nepoznati počinilac je iz ličnog automobila, nakon verbalnog sukoba, ispalio više hitaca u njihovom smjeru. Jedan od njih se u tom trenutku nalazio u vozilu, a drugi van vozila, a pucano je i u sam automobil."

"Tokom događaja nije bilo povrijeđenih osoba. Kriminalistička istraga je u toku", saopštili su iz policije.

Nekoliko uznemirenih svjedoka javilo se redakciji 24sata.hr, a jedan čitalac rekao je da je nakon incidenta pronašao metak i predao ga policiji.

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"Bila su tu tri automobila, 'pežo' mint boje, 'mini kuper' i crna 'škoda'", otkrio je.