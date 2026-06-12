Logo

Iz automobila pucao na dvojicu mladića, pa pobjegao: Drama u Zagrebu

Autor:

ATV
12.06.2026 12:06

Komentari:

0
полиција Хрватска
Foto: MUP Hrvatske

Zagrebačka policija istražuje pucnjavu koja se u četvrtak naveče dogodila na području Peščenice. Nepoznati počinilac navodno je nakon verbalnog sukoba iz automobila ispalio više hitaca prema dvojici mladića, ali srećom niko nije povrijeđen.

"Oko 20.30 časova Policijska uprava zagrebačka primila je dojavu o pucnjavi. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici nisu zatekli nikoga."

sudija sudjenje

Hronika

Poslije osam godina oslobođeni optuženi u predmetima ”Fokus” i ”Trebević”

"Nedugo potom, na osnovu prijave dvojice 25-godišnjaka, prema dosad utvrđenim informacijama, nepoznati počinilac je iz ličnog automobila, nakon verbalnog sukoba, ispalio više hitaca u njihovom smjeru. Jedan od njih se u tom trenutku nalazio u vozilu, a drugi van vozila, a pucano je i u sam automobil."

"Tokom događaja nije bilo povrijeđenih osoba. Kriminalistička istraga je u toku", saopštili su iz policije.

Nekoliko uznemirenih svjedoka javilo se redakciji 24sata.hr, a jedan čitalac rekao je da je nakon incidenta pronašao metak i predao ga policiji.

Убица из Барселоне

Svijet

Poznato ko je ubijen u Barseloni: Brat fudbalera žrtva rata kavčana i škaljaraca

"Bila su tu tri automobila, 'pežo' mint boje, 'mini kuper' i crna 'škoda'", otkrio je.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zagreb

Pucnjava

Policija

Komentari (0)

Pročitajte više

Ружа

Srbija

Preminula djevojčica heroina Jana Simonović (6)

2 h

0
Приједор - радови на путу.

Gradovi i opštine

Prijedor dobija novi izgled: 1,2 miliona KM za šetalište uz Sanu

2 h

0
Евро паре новац

Ekonomija

ECB donijela odluku o kamatama: Poznato od kada rastu

2 h

0
У Великој Обарској код Бијељине почиње изградња дионице ауто-пута Бијељина–Брчко, дуге 17 километара.

Republika Srpska

Početak radova na izgradnji dionice autoputa Bijeljina - Brčko

2 h

0

Više iz rubrike

plaža australija more okean sunce

Region

Skandal na Žnjanu: Radnici otjerali kupačice s plaže jer im "smetaju"

3 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Eksplozija u Zagrebu: Objekat se razletio po ulici, krov završio na željezničkoj stanici

4 h

0
Хрватска уводи доживотну казну након бруталног убиства младића (19)?

Region

Hrvatska uvodi doživotnu kaznu nakon brutalnog ubistva mladića (19)?

5 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Zapalio kamion i izazvao štetu od 90.000 evra: Uhapšen muškarac u Podgorici

6 h

0

  • Najnovije

13

58

Učenica optužena za tri pokušaja ubistva: Došla u školu s nožem, nastao haos

13

52

Haos u Banjaluci: Automobili se kao čamci probijaju kroz vodu

13

50

Učenica optužena za tri pokušaja ubistva: Došla u školu u Mančesteru sa nožem

13

43

Dodik: Srbi su bili pokusni kunići Haškom tribunalu

13

41

Poznate nove cijene goriva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima