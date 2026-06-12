Skandal na Žnjanu: Radnici otjerali kupačice s plaže jer im "smetaju"

Neugodne scene zabilježene su na jednoj od najpoznatijih splitskih plaža, Žnjanu, gdje su se, prema tvrdnjama kupačica, zaposlenici koji iznajmljuju ležaljke verbalno sukobili s posjetiteljicama i pokušali ih udaljiti s dijela javne plaže.

Prema navodima koje prenosi portal Morski.hr, incident se dogodio 7. juna kada su majka, kćerka i sestra došle na Žnjan i smjestile se na slobodan dio plaže. Kako navode, privremeno su ostavile svoje stvari na jednoj od praznih ležaljki te naručile kafu. Ubrzo im je prišla zaposlenica i poručila da moraju platiti korištenje ležaljki ili se udaljiti, nakon čega je, tvrde, čak otkazana i njihova narudžba.

Kako bi izbjegle sukob, žene su se pomjerile s ležaljki i smjestile svoje peškire direktno na šljunak. Međutim, tvrde da se pritisak nastavio. Prema njihovim riječima, radnici su insistirali da se udalje i s tog dijela plaže, uz obrazloženje da ometaju poslovanje iznajmljivača ležaljki.

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Na videosnimku koji je nastao tokom incidenta može se čuti kako jedan od zaposlenika govori da se na tom prostoru postavljaju ležaljke od kojih zarađuju, dok je, prema tvrdnjama kupačica, u jednom trenutku poručeno da se 'kupaju kod kuće u kadi'. Situacija je dodatno eskalirala kada je, kako navode, jedan radnik postavio ležaljku preko njihovog peškira te zaprijetio pozivanjem zaštitara i policije.

Cijeli slučaj ponovo je otvorio pitanje korištenja pomorskog dobra i prava građana na slobodan pristup plažama. Prema važećim propisima, koncesionari ne smiju zauzimati javnu plažu unaprijed postavljenim praznim ležaljkama. Oprema se, prema pravilima, smije postavljati tek nakon što gost zatraži i plati njeno korištenje, dok građani imaju pravo boraviti na javnim površinama uz more bez ograničenja.