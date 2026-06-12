Zapalio kamion i izazvao štetu od 90.000 evra: Uhapšen muškarac u Podgorici

Podgorička policija uhapsila je N.L. (44) iz tog grada, zbog sumnje da je u februaru ove godine, u mjestu Botun, u Opštini Zeta, zapalio teretno motorno vozilo.

"On je, kako se sumnja, 25.02.2026. godine, oko 06.15 časova, zajedno sa ženskim licem na čijem se identifikovanju intenzivno radi, došao iznajmljenim putničkim motornim vozilom, čije je registarske oznake uklonio, u mjesto Botun – Opština Zeta, gdje je na zemljanoj površini, upotrebom podesnog sredstva, izazvao otvoreni plamen koji je prouzrokovao požar na parkiranom teretnom motornom vozilu „Skania“, u vlasništvu S.R. i M.V", kazali su iz Uprave policije.

On je, kako se sumnja, vozilom kojim se dovezao sa lica mjesta pobjegao u pravcu Opštine Danilovgrad.

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"Na teretnom motornom vozilu, po izjavi vlasnika vrijednom oko 90.000 evra, je od dejstva požara nastupila totalna materijalna šteta", dodaju iz UP.

N.L. će biti priveden nadležnom državnom tužiocu, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari.

(RTCG)