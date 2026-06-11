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Potvrđena presuda: Balijagiću 40 godina zatvora

Autor:

ATV
11.06.2026 15:48

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Потврђена пресуда: Балијагићу 40 година затвора

Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je presudu Višeg suda u Bijelom Polju kojom je Alija Balijagić osuđen na 40 godina zatvora za ubistvo brata i sestre Madžgalj dok su u porodičnoj kući gledali televiziju.

Prema navodima optužnice, zločin se dogodio 25. oktobra 2024. godine, oko 21.10 časova, kada je Balijagić, sa umišljajem i na podmukao način, usmrtio Jovana i Milenku Madžgalj.

Apelacioni sud Crne Gore je odbio kao neosnovanu žalbu branioca Balijagića i potvrdio presudu Višeg suda, kojom je optuženi proglašen krivim za krivično djelo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i osuđen je na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.

Sud je ocijenio da je prvostepeni sud pravilno zaključio u razlozima presude da nijedna činjenica vezana za duševno stanje optuženog u vrijeme izvršenja krivičnog djela ne dovodi u pitanje njegovu uračunljivost, prenose crnogorski mediji.

Prvostepeni sud je, kako je navedeno, posebno cijenio rezultate sudsko-psihijatrijskog vještačenja kojim je utvrđeno da kod optuženog nisu evidentirani znaci akutnog niti hroničnog duševnog oboljenja, zaostalog duševnog razvoja već da se samo manifestuje duševni poremećaj u vidu disocijalnog poremećaja ličnosti sa izraženim narcisoidnim crtama.

Takođe, dodaje, manifestuje se i odsustvo empatije i moralne inhibicije, ali su kod optuženog očuvane kognitivno-mnestičke i voljne psihičke funkcije.

Optuženi je, prema navodima tužilaštva, razbio prozor na kući i potom otvorio vatru. Prvo je usmrtio Jovana, a zatim i Milenku, koja je u međuvremenu uspjela da pozove policiju i prijavi ubistvo brata.

Nakon toga je ušao u kuću, izvršio premetačinu u dnevnoj i spavaćim sobama, ugasio svjetlo i pobjegao kroz isti prozor u pravcu šume.

Balijagić je uhapšen nakon skoro mjesec dana bjekstva i intenzivne potrage koju su vodile policije Crne Gore i Srbije, a pronađen je u selu kod Priboja, prenosi Srna.

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Alija Balijagić

Crna Gora

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