Alija Balijagić osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva brata i sestre

Telegraf

08.12.2025

11:12

Алија Балијагић осуђен на 40 година затвора због убиства брата и сестре

Alija Balijagić osuđen je danas na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva brata i sestre, Jovana (60) i Milenke Madžgalj (69), u Sokocu 25. oktobra prošle godine, prenose Vijesti.

Balijagić je osuđen u Višem sudu u Bijelom Polju.

Tužiteljka Vanja Rakonjac kazala je 5. novembra, na ročištu na kome su date završne riječi, da je svim izvedenim dokazima potvrđeno da je Balijagić počinio djelo na način opisan optužnicom.

Ona je tada podsjetila da je Balijagić priznao djelo detaljno ga opisujući i da je u vrijeme izvršenja, kako je to potvrđeno nalazom psihijatra i psihologa, bio u uračunljivom stanju.

"Balijagić je opisao da je da se vratio kod kuće Madžgalja kada je pao mrak, uzeo betonski blok i postavio ga ispod prozora, popeo se na isti i posmatrao oštećene. Dalje navodi da je u trenutku kada je Jovan ustao i uzeo daljinski od televozora u ruke, pucao dok je on bio njemu bočno okrenut, pri čemu je istakao da je u Milenku pucao jer je pozvala policiju, a da je drugi metak ispalio iz humanih razloga", kazala je 5. novembra Rakonjac.

Ona je tada napomenula da je Balijagić u svojoj izjavi kazao da je u Jovana pucao zato što je bio grub prema njemu i što ga je otjerao od kuće i rekao mu "da se gubi da ga više ne vidi", ali da iz izvedenih dokaza proizilazi da je djelo počinio hladnokrvno na podmukao način u trenutku kada to nisu očekivali, kada su bili opušteni u svom domu ne očekujući nikakav napad, te da je postupao sa direktnim umišljajem.

"U DNK vještačenju Forenzičkog centra Balijagićevi tragovi nađeni su na dijelovima prozora, stakla, maramici na podu, fioci ladice, podu, plastičnoj kanti sa sirom ..", kazala je 5. novembra tužiteljka, koja je za Balijagića zatražila najstrožu kaznu po zakonu.

Alija Balijagić

