Pojeftinilo gorivo na pumpama u Srpskoj

Na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj došlo je do pada cijena goriva u prosjeku za deset feninga po litri, kazao je „Glasu“ predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić.

Naveo je da je gorivo pojeftinilo za desetak feningi u odnosu na cijene koje su bile prije 15 dana.

"Cijena dizela trenutno se kreće od 2,39 do 2,45 maraka, a išla je prije nekih 15 dana do 2,49 maraka po litri", kazao je Savić i dodao da je teško prognozirati kako će se cijene goriva na benzinskim pumpama kretati u narednom periodu.

Ponovio je da sve zavisi od berzanskih cijena.

"I ovo pojeftinjenje koje se desilo prouzrokovala je berza bez obzira na sve ovo stanje oko Naftne industrije Srbije (NIS)", poručio je Savić, piše Glas.