HOROR! Muškarac ubio devet osoba, među njima četvoro njegove djece

Devet lica, među kojima je petoro djece, ubijeno je danas u napadu muškarca sa oštrim predmetom u okrugu Komvejne na sjeverozapadu Surinama, prenosi Rojters.

Šesto dijete i jedna odrasla osoba su povrijeđeni i prevezeni su na liječenje.

Zvaničnici su rekli da je među žrtvama i četvoro djece napadača, koji je uhapšen, a on je napao i policiju oštrim predmetom.

Istražioci su naveli da se osumnjičeni duže vrijeme suočavao sa psihičkim problemima koji su doprinijeli raspadu njegovog braka. Djeca su povjerena njemu na staranje.

Društvo Sutra slavimo velikog proroka: Njegove riječi su opomena za sve, a evo šta nikako ne smijete zaboraviti

Komšije su ispričale da je napad počeo nakon što se osumnjičeni preko telefona posvađao sa suprugom sa kojom više nije živio. Potom je napao svoju djecu nožem, kao i komšije u njihovim kućama.