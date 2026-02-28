Nova serija eksplozija u Dubaiju

Nova serija eksplozija dogodila se u Dubaiju, javio je dopisnik agencije RIA "Novosti".

Nakon kratke pauze, iznad grada se čuo niz eksplozija.

Sistem protivvazdušne odbrane je aktivan iznad Dubaija.

Iran je saopštio ranije da je gađao američke vojne baze širom regiona kao odgovor na vazdušne udare na Islamsku Republiku koje su pokrenuli SAD i Izrael.