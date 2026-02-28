Logo
Nova serija eksplozija u Dubaiju

SRNA

28.02.2026

14:21

Дубаи
Foto: Pexels

Nova serija eksplozija dogodila se u Dubaiju, javio je dopisnik agencije RIA "Novosti".

Nakon kratke pauze, iznad grada se čuo niz eksplozija.

Иран Техеран напад

Svijet

Koliko bh. građana ima u Iranu?

Sistem protivvazdušne odbrane je aktivan iznad Dubaija.

Iran je saopštio ranije da je gađao američke vojne baze širom regiona kao odgovor na vazdušne udare na Islamsku Republiku koje su pokrenuli SAD i Izrael.

