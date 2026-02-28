Ovako je počeo rat - objavljeni video snimci

Izvor:
Izraelsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je na društvenoj mreži X snimak priprema i početka operacije pod nazivom "Lavlja rika", kojom je započet napad na ciljeve u Iranu.
Prema dostupnim informacijama, u operaciji su učestvovali borbeni avioni F-35I i F-15I, koji su projektile lansirali izvan iranskog vazdušnog prostora.
Izraelske snage su u jutrošnjoj akciji, kako se navodi, letjele preko teritorije Iraka i Sirije, što dodatno komplikuje sigurnosnu situaciju u regiji.
U međuvremenu je sirijski zračni prostor zatvoren na 12 sati, iako se, prema izvještajima, i dalje izvode vazdušni udari američkih i izraelskih snaga na teritoriji Irana.
Vazdušni saobraćaj u većem dijelu regije je obustavljen, dok Jordan zasad nastavlja održavati pojedine koridore koji prelaze preko njegove teritorije.
Na području Sirije i Iraka pronađeni su ostaci projektila za koje se tvrdi da su lansirani s izraelskih aviona prema ciljevima u Iranu.
Istovremeno, izraelske snage provode kampanju udara na proiranske milicije u Iraku, što dodatno podiže tenzije i povećava rizik od šire regionalne eskalacije.
תיעודים מתוך הערכות חיל-האוויר לתקיפה באיראן: pic.twitter.com/2qvLGGwNZz— Israeli Air Force (@IAFsite) February 28, 2026
