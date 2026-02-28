Logo
Large banner

Ovako je počeo rat - objavljeni video snimci

Izvor:

ATV

28.02.2026

13:36

Komentari:

0
Напад Израела на Иран
Foto: Screenshot / X

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je na društvenoj mreži X snimak priprema i početka operacije pod nazivom "Lavlja rika", kojom je započet napad na ciljeve u Iranu.

Prema dostupnim informacijama, u operaciji su učestvovali borbeni avioni F-35I i F-15I, koji su projektile lansirali izvan iranskog vazdušnog prostora.

Напад на Техеран

Svijet

Datum napada na Iran nije slučajan - ima posebno značenje

Izraelske snage su u jutrošnjoj akciji, kako se navodi, letjele preko teritorije Iraka i Sirije, što dodatno komplikuje sigurnosnu situaciju u regiji.

U međuvremenu je sirijski zračni prostor zatvoren na 12 sati, iako se, prema izvještajima, i dalje izvode vazdušni udari američkih i izraelskih snaga na teritoriji Irana.

Vazdušni saobraćaj u većem dijelu regije je obustavljen, dok Jordan zasad nastavlja održavati pojedine koridore koji prelaze preko njegove teritorije.

Прекинута утакмица због бомбардовања

Košarka

Zbog bombardovanja prekinuta utakmica Evrolige - VIDEO

Na području Sirije i Iraka pronađeni su ostaci projektila za koje se tvrdi da su lansirani s izraelskih aviona prema ciljevima u Iranu.

Istovremeno, izraelske snage provode kampanju udara na proiranske milicije u Iraku, što dodatno podiže tenzije i povećava rizik od šire regionalne eskalacije.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael Iran

Iran

Izrael

Amerika

Iran vijesti

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Напад на Техеран

Svijet

Datum napada na Iran nije slučajan - ima posebno značenje

13 min

0
Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана

Svijet

Od rezidencije vrhovnog vođe Alija Hamneija ostale samo ruševine

44 min

0
Иран Израел напад

Svijet

Iran objavio koga je sve gađao nakon napada SAD i Izraela

45 min

1
Израел Иран напад

Svijet

Objavljeno koliko je raketa do sada lansirano iz Irana na Izrael

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

42

Flightradar: Pogledajte nebo iznad Irana nakon raketnih udara

13

39

Tadić: Kampanje Suda i Tužilaštva namjerne i organizovane

13

37

Poznati novi detalji o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: Pjevačica pomenula Kemiša pa otkrila sve

13

36

Ovako je počeo rat - objavljeni video snimci

13

30

Datum napada na Iran nije slučajan - ima posebno značenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner