Isplivala dokumentacija: Aca Amadeus 7 puta dobio zabranu prilaska ženi i kćerki

U medijima, osvanula je informacija da je pjevaču Aleksandru Stanimiroviću, poznatiji kao Aca Amadeus, za samo godinu dana navodno sedam puta izrečena mjera zabrane prilaska bivšoj supruzi S.S. i ćerki V.S.

Prema dokumentaciji, kojoj su mediji imali uvid, mjere su izricane nakon prijava za nasilje koje su protiv Ace podnosile bivša supruga i kćerka, ali i tast.

U dokumentaciji, koju su priložili mediji, piše sledeće:

Osnovni sud u Nišu je 13. marta 2025. godine donio odluku o zabrani prilaska bivšoj supruzi i kćerki, uz obrazloženje da postoji opasnost od nasilja u porodici visokog intenziteta. Sud je procijenio da postoji rizik od ponavljanja nasilja, navodeći da su pretnje izazvale strah kod oštećenih. Prethodno je 30. decembra 2024. godine takođe izrečena mjera zabrane prilaska, kao i hitne mjere od strane policije. U spisima se navodi da je Stanimiroviću izrečena i zabrana prilaska tastu D. D., koji ga je prijavio zbog psihičkog zlostavljanja i pretnji. Sud je u obrazloženju naveo da postoji istorija ljubomornog ponašanja, uznemiravanja i prijetnji, kao i da oštećena strahuje za sopstveni život, prenosi Blic.

Hitna mjera zabrane prilaska produžena je 22. marta 2025. godine, nakon što je, prema navodima iz spisa, prijetio i vrijeđao oca bivše supruge. U dokumentima se navodi da mu je, preko trećih lica, upućivao poruke sa ozbiljnim pretnjama fizičkim napadom.

U dokumentima od 9. maja 2025. navodi se da je sud utvrdio postojanje psihičkog nasilja nad kćerkom. Prema iskazima, nekoliko dana prije prijave došlo je do verbalnog sukoba tokom kojeg je, kako se navodi, otac kćerki pretio da će joj “polomiti nos”, iznosio je uvrede i izjave da “ne bije lično, ali može da plati drugima da biju”, kao i da je “trebalo da ubije njenu majku”. U policiji je, prema spisima, Aca Amadeus negirao ove navode.

Dana 19. maja 2025. godine, pišu mediji, S. S. je pristupila sudu kao svjedok i dostavila medicinsku dokumentaciju o svom zdravstvenom stanju. Prema njenim navodima, Stanimirović je telefonom pozvao kćerku i rekao da želi da je vidi i da je voli, ali je ona prekinula vezu. Nakon toga, kako tvrdi, usledio je poziv sa drugog broja i poruka preteće sadržine upućena ćerki, kao i poruke bivšoj ženi u kojima zahteva da vidi dete. Kćerka je, navodno, u policiji izjavila da se plaši oca i da strahuje da bi mogao da pošalje druge osobe da im naude jer je prijetio da će poslati ljude da siluju njenu majku. Zbog straha su, kako stoji u dokumentaciji, tražile od policije da ne otkriva njihovu adresu.

U sudskim spisima se takođe navodi da je tokom prethodnih godina dolazilo do fizičkog nasilja, uključujući udarce po glavi i tijelu, kao i incident u kojem je, prema tvrdnjama oštećene, mahao kuhinjskim nožem pred d‌jetetom i pretio da će izvršiti ubistvo. Navodi se i da je kontrolisao njen mobilni telefon, vrijeđao je i optuživao, te da je postojala paralelna emotivna veza sa drugim ženama, što je dodatno pogoršalo odnose.

U izjavi od 27. decembra 2025. Stanimirović je negirao da je upućivao pretnje putem mobilnog telefona. Naveo je da je samo želio da čuje ćerku, koju nije vidio četiri mjeseca, kao i da mu je bivša supruga to branila. Takođe je izjavio da ima novi život i da živi sa drugom partnerkom, te da smatra da su prijave motivisane ličnim razlozima i imovinskim sporom.