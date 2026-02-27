Oglasio se Desingerica nakon što je čuo da mu prijeti robija

Dragomir Despić Desingerica proteklog vikenda našao se u centru skandala. On je na nastupu u Vranju, dozvolio da kako on tvrdi, organizatori iznesu živo jagnje na binu.

Nakon toga, stigle su tri krivične prijave u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podnesene su protiv repera Dragomira Despića Desingerice, zbog nedavnog nastupa ujednom klubu u pomenutom mjestu.

Danas su se oglasili iz organizacije "Đole dog", te naveli da im je Osnovno javno tužilaštvo odgovorilo na upućene prijave.

Ubrzo se i Despić oglasio, i ovo je njegova izjava

"Postoji snimak na kojem se vidi sve, neka ljudi malo bolje otvore oči. Životinja nije moja, ja sam završio posao i otišao kući, tuđi postupci me ne zanimaju, niti se u njih miješam. Ja sam bio tamo da nastupam, završio sam i otišao svojim putem. Ne želim da raspravljam o tome, nastupao sam i otišao kući, druge stvari neka pitaju koga treba. Ja ne znam ni o čemu se radi. Ne znam ko je donio to jagnje i ne zanima me, ne bavim se time, to nije moj posao, niti odgovaram za tuđe postupke", rekao je Desingerica za Pink.rs.

Prisjetimo se i snimka koji je izazvao šok i osude javnosti:

Podsjetimo, reperu su na scenu donijeli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobegne, dok je Despić neumorno izvodio svoju pesmu "Čokolada".

Izvedba je izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su izrazili šok i negodovanje zbog tretmana životinje. Jedan od komentara glasi: "Ovo je previše, umetnost ne sme da uključuje zlostavljanje životinja!"

"Jadno jagnje pokušava da pobjegne, mogu misliti kakav stres je doživjelo u ovoj ludnici dok trešti ta muzika!", "Dokle više idu njegova ludila" i "Maltretira životinje" - pisali su drugi.