Policija napustila zgradu Aca Đukanovića u Podgorici: Pretres trajao pet sati

Policija je završila pretres zgrade u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Policija je večeras nešto prije 19.00 časova napustila zgradu u Ulici Vuka Karadžića, a pretres stana trajao je oko pet sati.

Pretresene su i prostorije Prve banke na istoj lokaciji, čiji je Aco Đukanović većinski vlasnik. Policija pretresa i imovinu koju Aco Đukanović koristi u Nikšiću.

Riječ je o akciji koja se sprovodi po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, objavili su crnogorski mediji.

Aco Đukanović jedan je od najbogatijih ljudi u Crnoj Gori.