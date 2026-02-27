Logo
Policija napustila zgradu Aca Đukanovića u Podgorici: Pretres trajao pet sati

27.02.2026

21:38

Policija je završila pretres zgrade u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Policija je večeras nešto prije 19.00 časova napustila zgradu u Ulici Vuka Karadžića, a pretres stana trajao je oko pet sati.

Пожар у Брчком

Hronika

Porastao broj povrijeđenih u Brčkom: Isplivao prvi snimak požara

Pretresene su i prostorije Prve banke na istoj lokaciji, čiji je Aco Đukanović većinski vlasnik. Policija pretresa i imovinu koju Aco Đukanović koristi u Nikšiću.

Riječ je o akciji koja se sprovodi po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, objavili su crnogorski mediji.

Трамп Конгрес

Svijet

Tramp o ukidanju sankcija Rusiji: Želim da se to desi

Aco Đukanović jedan je od najbogatijih ljudi u Crnoj Gori.

