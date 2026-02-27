Policija napustila zgradu Aca Đukanovića u Podgorici: Pretres trajao pet sati

27.02.2026
Policija je završila pretres zgrade u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.
Policija je večeras nešto prije 19.00 časova napustila zgradu u Ulici Vuka Karadžića, a pretres stana trajao je oko pet sati.
Pretresene su i prostorije Prve banke na istoj lokaciji, čiji je Aco Đukanović većinski vlasnik. Policija pretresa i imovinu koju Aco Đukanović koristi u Nikšiću.
Riječ je o akciji koja se sprovodi po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, objavili su crnogorski mediji.
Aco Đukanović jedan je od najbogatijih ljudi u Crnoj Gori.
