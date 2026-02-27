Logo
Kupatilo će zablistati bez trunke hemije: Napravite sami smjesu za skidanje kamenca

Krstarica

27.02.2026

21:24

Купатило ће заблистати без трунке хемије: Направите сами смјесу за скидање каменца
Foto: Max Vakhtbovycn/Pexels

Zaboravite na skupu hemiju i naporno ribanje, jer je čišćenje kamenca uz ovaj trik postalo lakše nego ikada. Umjesto da trošite sate na poliranje slavina i pločica, rješenje koje bukvalno samo rastvara naslage već imate u svojoj kuhinji.

Sve što vam treba su dva jeftina sastojka koja će učiniti da kupatilo blista kao novo.

СПЦ

Društvo

Ako postite Vaskršnji post, ovo treba da znate: Svakoga dana izgovarajte ove riječi

Tajna je u običnom sirćetu i deterdžentu

Najveći problem sa kamencom je što se on taloži sloj po sloj, a obična voda ga samo dodatno učvršćuje. Da biste ga skinuli bez ribanja, ključno je da sredstvo koje napravite ostane na površini dovoljno dugo da ga razgradi.

Obično alkoholno sirće je neprikosnoveno za rastvaranje soli, ali ono samo po sebi sklizne sa vertikalnih površina. Trik je u tome da ga pomiješate sa malo tečnosti za sudove, jer ona stvara gustu pjenu koja se lijepi za kamenac i ne dozvoljava mu da „pobjegne“.

Ovaj trik provjereno radi na svim površinama u kupatilu – od stakla tuš kabine do onih najgorih naslaga na rubu kade ili vc šolje.

Слободан Јавор центар за аутизам

Gradovi i opštine

Prijedor planira izgradnju centra za odrasle s autizmom

Kako da napravite ovo sredstvo za 2 minuta

Sve što vam treba su sastojci koje vjerovatno već imate kod kuće, pa nećete morati da trošite ni dinar dodatno. Proces je jednostavan i ne zahtijeva nikakvu posebnu opremu, osim jedne obične prskalice.

Evo šta vam je tačno potrebno za ovaj domaći recept:

-200 ml alkoholnog sirćeta (bijelog)

-200 ml običnog deterdženta za sudove

-Jedna stara bočica sa raspršivačem

Postupak je sljedeći: Zagrijte sirće u mikrotalasnoj ili na šporetu da bude toplo, ali ne da proključa. Sipajte ga u prskalicu, dodajte deterdžent i lagano promućkajte (nemojte tresti prejako da se ne napravi previše pjene odmah).

Србија - Турска

Košarka

Prvi poraz košarkaša Srbije u kvalifikacijama

Naprskajte i zaboravite na čišćenje kamenca

Ono što ovaj trik izdvaja od drugih jeste činjenica da nema nikakvog napornog trljanja sunđerom. Sve što treba da uradite jeste da obilno naprskate sve kritične tačke u kupatilu i ostavite da odstoji barem pola sata.

Za to vrijeme, sirće će hemijski reagovati sa kamencom, dok će deterdžent razbiti masnoće i naslage sapuna. Kada se vratite, samo pustite jak mlaz tople vode i isperite sve – vidjećete kako prljavština sama odlazi u odvod.

Ako su naslage stare godinama, možete ostaviti smjesu da djeluje i preko noći. Ujutru će vas dočekati kupatilo koje blista kao da je novo, a česme će imati onaj fabrički sjaj bez ijedne mrlje.

čišćenje

kupatilo

