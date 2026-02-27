Logo
Zašto je dobro dodati med u jogurt?

Јогурт и мед
Foto: Pixabay

Ova jednostavna kombinacija dugo je omiljen izbor za doručak, međuobrok ili lagani desert. Otkrijte zašto je dobro kombinovati ovo.

Vrlo često možemo čuti kako na naš organizam mogu blagotvorno uticati napici poput mlake vode i meda ili mlijeka i meda, limuna, vode i meda. Evo zašto je dobro dodati med u jogurt i popiti ujutru.

Spoj kremaste teksture i prirodne slatkoće zadovoljava nepce bez osećanja težine, ali iza tog poznatog okusa krije se i niz zdravstvenih prednosti. Ova dva sastojka funkcionišu kao mali nutritivni tim, svaki donosi svoje benefite, a zajedno djeluju još snažnije.

Podrška zdravlju probave

Jogurt je bogat probioticima: dobrim bakterijama koje pomažu ravnoteži crevne flore. Med, posebno sirovi, sadrži probiotičke spojeve koji služe kao „hrana“ tim korisnim bakterijama.

Zaboravite na toplu vodu i limun, ovo je eliksir koji će vas razbuditi i preporoditi organizam. Naime, stručnjaci kao jednu od najboljih kombinacija preporučuju kiselo mleko ili jogurt i med. Zašto je dobro ovu mešavinu popiti ujutru.Za pripremu vam treba 200 gr gustog grčkog jogurta ili domaće kiselo mleko i 75 gr meda. U čašu sipati prvo med (količine se uvek mogu promeniti po ukusu ). Preko meda sipati gusti jogurt ili domaće kiselo mleko i to bi bilo to.

Zdravlje

Osjećate se umorno i nakon cijele noći spavanja? Ovo su mogući razlozi

Kiselo mleko i med su eliksir zdravlja i vitalnost. U medu se nalazi sve što je organizmu potrebno. Najbolje odgovara sastavu ljudske krvi. Od mineralnih materija, u zavisnosti od vrste meda, nalazimo gvožđe, bakar, fosfor, kalcijum, natrijum, magnezijum i hrom, koji je neophodan u razgradnji ugljenih hidrata, što dovodi do smanjenja nepoželjnih učinaka uzimanja većih količina jednostavnih šećera i porasta glukoze u krvi. Zapravo, više od 360 različitih elemenata, minerala, vitamina i drugih mikroelemanata, nalazi se u jednoj kapljici meda.

O dobrobitima jogurta i kiselog mleka takođe se odavno zna. Upravo zato, ova kombinacija namirnica garantuje vam dozu dobre energije, osećaćete se bolje. Ujedno ovim ritualom ojačaćete imunitet.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

