Kako da se riba ne lijepi za tavu prilikom prženja?

Izvor:
Indeks
25.02.2026
22:04
Komentari:0
Peći ribu na tavi zvuči jednostavno, ali u praksi se često zalijepi, raspadne ili ostane bez željene hrskave korice.
Dobra vijest je da problem nije u ribi - nego u nekoliko sitnih koraka koje većina preskače.
Zanimljivosti
Ovi znakovi će biti na udaru tokom retrogradnog Merkura: Slijedi potpuni zaokret
Najčešća pogreška je stavljanje vlažnog fileta na tavu. Površinu ribe prije pečenja treba dobro posušiti papirnatim ubrusom.
Vlaga je neprijatelj hrskavosti jer sprečava stvaranje korice i potiče lijepljenje.
Ako pečete ribu sa kožom, kožu takođe treba osušiti - upravo će ona postati najhrskaviji dio.
Riba se lijepi kada tava nije dovoljno vruća. Prvo zagrijte suvu tavu, zatim dodajte ulje i pričekajte da postane lagano svjetlucavo. Tek tada stavite ribu.
Hronika
Nesreća u Srpskoj: Zaspao za volanom i zabio se u betonsku ogradu
Jednostavno pravilo: ako file ne "zacvrči" odmah po dodiru s tavom, još nije vrijeme za okretanje.
Najveća greška je pokušaj okretanja prerano. Riba će se sama odvojiti od površine kada se formira korica. Ako je pokušate podignuti i osjetite otpor, pustite je još malo.
Kod fileta s kožom peče se prvo strana s kožom i to duže nego druga strana - često i do 70 odsto ukupnog vremena pečenja.
Ako u tavu stavite previše komada odjednom, temperatura pada i riba počinje puštati vlagu. Rezultat je kuvanje umjesto pečenja. Bolje je peći u dvije ture nego izgubiti koricu.
Ako želite dodatnu sigurnost, file možete vrlo lagano pobrašniti i otresti višak. Tanki sloj brašna pomaže u stvaranju korice i smanjuje lijepljenje, ali ne smije biti debeo jer će riba djelovati teška i masna.
Scena
Kćerka Ace Amadeusa iznijela niz stravičnih tvrdnji o ocu
Hrskava korica nije stvar sreće nego kontrole vlage, temperature i strpljenja. Kad se poštuju ova pravila, riba će imati zlatnu, hrskavu površinu, a unutrašnjost će ostati sočna - bez raspadanja i bez borbe s tavom.
Svijet
1 h0
Srbija
1 h0
Hronika
1 h0
Region
1 h0
Savjeti
5 h0
Savjeti
1 d0
Savjeti
2 d0
Savjeti
2 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu